Presidente da Apatur defende profissionalização do turismo rural na Campanha

A região da Campanha tem um potencial turístico natural que a diferencia de outros destinos do Brasil. Diferente de locais que constroem atrações artificiais para atrair visitantes, a Campanha já possui cenários prontos e experiências autênticas ligadas ao campo, afirma Mário Augusto de Freire, presidente da Associação Pampa Gaúcho de Turismo Rural (Apatur) e ex-prefeito de Dom Pedrito. No entanto, ele defende que é preciso avançar na profissionalização do setor para ampliar o acesso e melhorar a experiência dos turistas.

"O cenário do nosso turismo rural já está pronto, ele não é forçado. Em algumas regiões do país, é necessário criar uma ‘fazendinha’ para atrair visitantes. Aqui, temos propriedades autênticas que podem ser melhor aproveitadas", explica Freire.

O turismo rural na Campanha inclui cavalgadas, visitas a vinícolas, azeites de oliva e a experiência única de estar em contato com a cultura e a paisagem do Pampa Gaúcho. No entanto, Freire ressalta que muitas propriedades ainda não estão abertas ao público ou carecem de estrutura para receber turistas.

"Precisamos nos conscientizar de que já temos um produto valioso. O que falta é profissionalizar um pouco mais as propriedades rurais para que possamos oferecer experiências mais organizadas e acessíveis", defende o presidente da Apatur.

Uma das grandes riquezas da região, segundo Freire, é a criação do cavalo crioulo, conhecido por seu temperamento dócil. Ele destaca que as fazendas da Campanha poderiam investir mais em passeios a cavalo para famílias e crianças, aproveitando a paisagem característica do Pampa, com seus amplos campos e pores do sol marcantes.

Além das atividades ligadas aos cavalos, o turismo rural na região também se fortalece com as vinícolas, que oferecem visitas aos parreirais e degustação de vinhos. O enoturismo tem crescido nos últimos anos e se consolidado como um dos principais atrativos para turistas que buscam experiências diferenciadas.

"Hoje, as vinícolas já oferecem visitas guiadas e experiências no campo, o que agrega valor ao turismo rural. O mesmo acontece com os azeites de oliva e algumas fazendas que abriram suas porteiras para receber visitantes. Mas ainda há muito espaço para expandir e aprimorar essas atividades", destaca Freire.

Com iniciativas voltadas à capacitação e estruturação do turismo rural, a Campanha pode se tornar um destino ainda mais competitivo, atraindo visitantes não apenas pela beleza natural, mas também pela qualidade da experiência oferecida. A Apatur segue trabalhando para incentivar a profissionalização do setor e ampliar o reconhecimento do turismo rural como um motor econômico para a região.