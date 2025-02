Transporte rural em Pelotas serve ao trabalho e ao turismo

O transporte coletivo rural é um serviço essencial para os moradores da zona rural de Pelotas, permitindo o deslocamento para consultas médicas, trabalho, estudos e atividades de lazer. Com uma malha que percorre mais de 1,2 mil quilômetros de estradas pelos oito distritos do interior do município, os ônibus interligam diferentes regiões ao centro da cidade.

A operação ocorre de segunda a sábado, com passagens custando R$ 6,00 em dinheiro e R$ 5,00 no cartão. Para muitos usuários, o preço é considerado acessível, mas a frequência dos horários e a distância das paradas são apontadas como desafios.

"Eu uso para vir à farmácia uma vez por mês, para resolver algumas coisas no centro", comenta Elisabeth Rehling, aposentada que mora no Passo do Pilão. No entanto, quem depende do transporte diariamente para trabalho ou estudo enfrenta dificuldades. “Os horários que eu preciso são bons, mas para quem trabalha ou estuda, já acho mais complicado”, completa a passageira.

A principal limitação enfrentada por alguns usuários é a distância entre suas residências e os pontos de ônibus. Há casos em que a parada mais próxima fica a oito quilômetros de casa, tornando necessário o uso de carona ou deslocamentos longos a pé. "Levo mais de uma hora caminhando até o ponto", relata a agricultora Denise Borges.

Apesar dessas dificuldades, o transporte rural também impulsiona o turismo na região. Aos sábados, há um aumento no fluxo de passageiros, com visitantes que se deslocam para áreas turísticas, como a Cachoeira do Migrante e a Cachoeira do Arco-Íris, pontos tradicionais da zona rural de Pelotas. No entanto, a ausência de linhas aos domingos limita o acesso. "Se houvesse ônibus no domingo, mais pessoas poderiam visitar a colônia", acredita Denise. No domingo, somente a linha Grafitti opera entre a zona rural e o Centro de Pelotas.

Para muitos, a ampliação dos horários e a inclusão de linhas aos domingos seriam medidas importantes para melhorar a mobilidade entre o campo e a cidade e incentivar o turismo na região. Enquanto isso, os moradores seguem contando com o serviço disponível para garantir o deslocamento necessário.

Prefeitura altera horários em função de atividade escolar

No fim de janeiro, a prefeitura de Pelotas implementou uma alteração na grade de horários das linhas que fazem o transporte coletivo da zona rural. De acordo com a administração municipal, a mudança, feita após avaliação técnica, incide principalmente sobre as saídas da área central em direção à colônia, em uma decisão que contempla os professores da Emef Wilson Muller, localizada na Colônia Triunfo, 4º distrito, a 60km do centro de Pelotas.

Segundo o site da prefeitura, a alteração foi necessária devido à distância e às condições viárias do percurso, que com frequência provocam atraso na chegada de toda comunidade escolar à instituição de ensino.

Com a mudança, os horários passaram a ser:

Linha Grafitti – a partir das paradas da rua General Neto, entre as ruas Marechal Deodoro e Santos Dumont:

•Pelotas (centro) - Scalioni: a partir das 6h15min

•Pelotas (centro) via Colônia Maciel: a partir das 6h45min

•Grupelli via Bachini: a partir das 4h55min

•Pinho para Pelotas: a partir das 5h50min



Na Linha Andrade (Rincão do Andrade), os horários são:

•Pelotas - Rincão do Andrade: 10h45min

•Rincão do Andrade - pelotas: 11h30min