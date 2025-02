Casa Grupelli: armazém de 120 anos encanta turistas na Colônia de Pelotas

A zona rural de Pelotas guarda verdadeiros tesouros históricos e culturais, e um deles é a Casa Grupelli. Com mais de 120 anos, o local reúne memória, gastronomia e turismo, atraindo visitantes que desejam conhecer a tradição da Colônia Municipal. Localizada a cerca de 50 quilômetros do centro de Pelotas, no 7º Distrito, a casa preserva a história das famílias que ajudaram a construir a identidade rural da região.

Fundada no início dos anos 1900, a Casa Grupelli foi inicialmente um ponto de parada estratégica para viajantes. “O restaurante se criou porque o pessoal chegava aqui com uma distância equidistante, mais ou menos a 35 quilômetros de Pelotas e 35 quilômetros de Canguçu. Era uma parada para o pessoal descansar”, conta Paulo Ricardo Grupelli, proprietário do espaço. A propriedade abrigava também uma olaria, uma vinícola e uma indústria conserveira, que ajudavam a fomentar a economia local.

Um dos destaques do espaço é o museu, inaugurado em 1998 em parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Instalado em uma antiga adega, o acervo conta com objetos que retratam a vida no campo e a evolução das práticas agrícolas na colônia. Entre as peças preservadas está uma antiga semeadeira manual, um equipamento pouco conhecido até mesmo por engenheiros agrônomos. “O pessoal punha na barriga, na teia anatômica, com funinhas de couro para caber mais sementes e ir semeando”, explica Grupelli.

Fundada no início dos anos 1900, a Casa Grupelli foi inicialmente um ponto de parada estratégica para viajantes Casa Grupelli/Divulgação/JC

Além do museu, a Casa Grupelli também atrai turistas em busca de descanso e contato com a natureza. Às margens de um arroio e cercado por árvores, o espaço conta com cabanas equipadas com ar-condicionado, TV, frigobar e todas as refeições inclusas. A hospitalidade do local já atraiu visitantes de diferentes partes do mundo. “A colônia de Pelotas é famosa. Vem gente da França, da Itália, de Portugal, muitos interessados na produção de alimentos, já que Pelotas é reconhecida por isso”, comenta o proprietário.

Empresas de turismo organizam visitas ao espaço, e a linha municipal de transporte público também oferece ônibus do centro da cidade até a colônia. Com uma combinação de história, tradição e lazer, a Casa Grupelli segue sendo um ponto de encontro entre o passado e o presente, garantindo que a memória rural de Pelotas continue viva para as futuras gerações.