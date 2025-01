Pelotas, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar sobem de posição no Mapa do Turismo

Três cidades do Sul gaúcho subiram posições no Mapa do Turismo do Brasil: enquanto Pelotas e Rio Grande foram alçadas à categoria A, Santa Vitória do Palmar chegou à categoria B.

A classificação é feita pelo Ministério do Turismo (MTur), e avalia o desempenho dos municípios turísticos em todo o país. Para isso foram considerados fatores como geração de empregos no setor, número de visitantes e movimentação econômica.

No caso de Pelotas, a arrecadação de impostos do setor chega a quase R$ 2 milhões por ano, segundo a prefeitura municipal. De acordo com os dados presentes no Mapa Interativo, a cidade da região turística da Costa Doce recebeu, em 2021, 28,2 mil visitantes domésticos, segundo a PNAD Contínua; em 2019, foram 30,6 mil visitantes internacionais, de acordo com dados do MTur. Pelotas ainda contava, naquele ano, com 34 opções de hospedagem e gerou 322 empregos na atividade do turismo, conforme o Relatório Anual de Informações Sociais (Rais).

Com 97 edificações tombadas, como o Teatro Guarani, o município passa a integrar a mesma categoria que Gramado e Canela, da Serra Gaúcha. A cidade também ganha destaque pela qualidade gastronômica, seja por seus doces e eventos como a Fenadoce e a Quinzena Gastronômica, que ressalta a diversidade de restaurantes e bares.

Em Rio Grande, de acordo com as mesmas fontes, o mapa mostra que a cidade recebeu cerca de 41 mil visitantes domésticos em 2021 e 33,2 mil visitantes internacionais em 2019; o município ainda possuía 33 opções de hospedagem em 2021 e gerou 190 empregos no setor turístico aquele ano, além de ter movimentado mais de R$ 8,4 milhões em impostos federais.

Santa Vitória do Palmar, no extremo Sul da região, contou em 2021 com 1,5 visitantes domésticos, além de 6,8 mil visitantes internacionais em 2019. O setor turístico movimentou pouco mais de R$ 360 mil reais em 2021. No município, localiza-se a Praia do Hermenegildo, uma das mais extensas do mundo, com 140km, e faróis históricos como o do Albardão, o farol habitado mais isolado do Brasil.

No restante do RS, também pertencem à mesma categoria B de Santa Vitória outros 14 municípios: Ametista do Sul, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Cambará do Sul, Cruz Alta, Erechim, Gravataí, Ijuí, Nova Petrópolis, Santana do Livramento, Santa Cruz do Sul, Tramandaí, Uruguaiana e Vacaria.

Em âmbito nacional, o número de municípios brasileiros na categoria A foi ampliado em 151% em 2024, segundo o MTur. Além das 27 capitais, outros 129 municípios integram a classificação. Já o grupo B reúne 361 municípios, que incluem destinos turísticos com participação expressiva das regiões Sudeste, Nordeste e Sul.

O objetivo do Mapa do Turismo é orientar a definição de políticas públicas como a destinação de recursos do ministério, por exemplo. Para integrar o mapa, o município deve atender a critérios como possui uma secretaria ou departamento de Turismo; contar com uma Lei Orçamentária específica para a área, ter prestadores de serviços turísticos cadastrados no Cadastur e manter um Conselho Municipal de Turismo ativo. Atualmente, um total de 2.657 municípios estão classificados em cinco categorias.