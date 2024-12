Prefeitos eleitos de Bagé, Pelotas e Rio Grande buscam apoio da Embratur para rota turística na fronteira

Em reunião com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, em Brasília, os prefeitos eleitos de Rio Grande, Bagé e Pelotas deram início a uma articulação para promover internacionalmente os atrativos turísticos do extremo sul do Rio Grande do Sul. O encontro em Brasília reforçou o compromisso de unir esforços para transformar a região em um destino atrativo para turistas estrangeiros, especialmente da Argentina, Uruguai e outros países vizinhos.

Dados da Embratur indicam que o fluxo de turistas internacionais para o Rio Grande do Sul tem crescido, com aumento de 17% nas chegadas em outubro, comparado ao mesmo período do ano passado. Contudo, os números acumulados de janeiro a outubro ainda mostram uma queda de 20%, reflexo das dificuldades enfrentadas pela região após as enchentes.

retorno pleno das operações do Aeroporto Salgado Filho , em Porto Alegre, que ocorreu nesta segunda-feira (16), é um passo importante para impulsionar a retomada do setor.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Embratur, os municípios envolvidos pretendem estruturar uma rota turística que combine elementos históricos, culturais e naturais. Rio Grande, por exemplo, destaca-se como a cidade mais antiga do estado, com um rico patrimônio arquitetônico. Bagé, por sua vez, está situada no coração do bioma pampa, compartilhado com a Argentina e o Uruguai, e Pelotas possui um legado cultural e gastronômico reconhecido nacionalmente. “Precisamos fortalecer o que nos torna únicos. A criação de uma rota turística é uma oportunidade de integrar nossas riquezas e promover a região como um todo”, afirmou Luiz Fernando Mainardi (PT), prefeito eleito de Bagé.

A rota busca resgatar tradições como o uso de trens históricos e atrair turistas interessados no turismo de experiência, com vinícolas, eventos culturais e belezas naturais como protagonistas.

No encontro, ocorrido na primeira semana de dezembro, Freixo destacou que o turismo tem um papel fundamental na recuperação econômica do estado, que enfrenta os desafios deixados pelas enchentes ocorridas neste ano. Segundo o presidente da Embratur, o turismo surge como um dos pilares dessa estratégia. “O turismo é uma solução sustentável e inclusiva. Queremos receber cada vez mais visitantes, não apenas de outros estados, mas também de países vizinhos como Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile”, enfatizou.

A reunião contou ainda com a presença de Alexandre Nakagawa, gerente de negócios internacionais da Embratur, e de Meire França, representante da Anseditur. Para França, o planejamento conjunto dos prefeitos é essencial para o sucesso da iniciativa. “Trabalhar regionalmente fortalece os destinos e garante ao turista uma experiência de qualidade. Essa integração é fundamental para atingir novos mercados internacionais”, destacou.

Além disso, a necessidade de melhorar a infraestrutura local foi um dos temas centrais do debate. O aumento da conectividade aérea e rodoviária, aliado à promoção de pacotes turísticos integrados, é visto como um diferencial para atrair mais visitantes e potencializar o impacto econômico.

Com a criação da rota turística, os municípios esperam não apenas aumentar o fluxo de turistas, mas também consolidar a região como referência em turismo sustentável e cultural, alavancando a economia local e promovendo o desenvolvimento integrado do sul gaúcho.