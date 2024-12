Surfe ganha força na Praia do Cassino com inclusão e aulas práticas

Com mais de 200 quilômetros de extensão, a Praia do Cassino, em Rio Grande, é conhecida por ser a maior praia do mundo e um dos destinos turísticos mais procurados do Sul do Brasil. Nos últimos anos, o surfe tem se destacado como uma das atividades mais populares na região, atraindo praticantes de todas as idades e ampliando seu impacto social.

De acordo com o documentário “Kssino.com 15 anos, surfe, histórias e cultura”, a Praia do Cassino reúne mais de mil surfistas que praticam a modalidade regularmente. Nos fins de semana com boas condições de prática, mais de 300 praticantes lotam o balneário.

Desde 2008, a Kssino Surf Escola, fundada por Cláudio Touguinha, tem desempenhado um papel essencial na disseminação do esporte. Oferecendo aulas para crianças a partir de quatro anos e adultos, a escola realiza atividades que vão de setembro a maio. Segundo Touguinha, “o melhor período para surfar na praia do Cassino é no final do verão e início do outono, quando as condições do mar são ideais para a prática.”

Além de aulas regulares, a Kssino Surf Escola também lidera o Projeto Surf para a Vida. A iniciativa, sem fins lucrativos, promove o esporte entre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência, com o apoio de voluntários. “É uma forma de inclusão que transforma vidas e amplia o acesso ao esporte na região”, destaca Touguinha.

O surfe, que pode ser praticado durante todo o ano, não só movimenta o turismo na Praia do Cassino, mas também consolida sua relevância cultural e social, tornando o esporte uma parte vital da identidade local.