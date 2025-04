Rio Grande recebe terceira edição de fórum sobre Economia Azul

economia azul Rio Grande entre segunda (14) e quarta-feira (16), e que reunirá lideranças políticas, empresariais e acadêmicas para discutir inovações, parcerias e oportunidades de negócios. A chamada, relacionada ao desenvolvimento sustentável dos recursos marinhos e que inclui setores econômicos relacionados ao mar como a pesca, o transporte e o turismo marítimos e costeiros, além de energia, ecossistemas e inovação, é o tema de um encontro que acontece ementre segunda (14) e quarta-feira (16), e que reunirá lideranças políticas, empresariais e acadêmicas para discutir inovações, parcerias e oportunidades de negócios.

O 3º Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul RS acontece na Câmara do Comércio do Rio Grande, como parte da programação do 3º Festimar, que ocorre até o dia 20 de abril.

O evento será aberto às 9h30min de segunda, com a palestra magna proferida pelo diretor do Instituto Politécnico de Leiria e coordenador do Smart Ocean Marine Science, de Peniche, Portugal, Sérgio Miguel Leandro. Ele fala sobre o tema “Bioeconomia azul: superar desafios e aproveitar oportunidades para um futuro mais azul”.

A programação inclui também a realização de outros 14 painéis e palestras, incluindo temas como modelos de cidades azuis, fomento ao desenvolvimento, empreendedorismo e empregos azuis, construção naval, energia eólica offshore, a exploração de petróleo na Bacia de Pelotas, hidrogênio verde, entre outros. Entre os debates, estão também programadas rodadas de negócios e sessões de networking entre os participantes.

Segundo a apresentação do evento, a iniciativa do fórum é parte da estratégia do Arranjo Produtivo Local (APL) Marítimo e da Portos RS para o desenvolvimento da Economia Azul no estado, dentro da proposta do Grande Pacto da Inovação do município do Rio Grande, participando também da realização o governo do RS, CDL Rio Grande e São José do Norte e Abeemar.