Diretor do OceanTec diz que Economia Azul faz a diferença na Região Sul

Inovar com os olhos voltados ao mar. Essa é a chave para o crescimento do OceanTec, o Parque Tecnológico da Furg,. A chamada Economia Azul foi um dos temas apresentados pelo diretor do OceanTec, Artur Gibbon , durante o terceiro painel do, no começo da noite desta terça-feira (17), na Câmara do Comércio de Rio Grande.Criado em 2017, depois de sete anos de projeto, o parque desde o início teve a vocação de se tornar uma referência na busca de soluções para a economia da região, especialmente relacionada ao maior potencial de Rio Grande."Ainda estamos avançando, e não é fácil desenvolvermos este conhecimento e fazermos com que a comunidade reconheça o que temos aqui. Mas Rio Grande tem o DNA empreendedor desde a sua origem. Temos aqui uma universidade federal. O desafio é valorizarmos o empreendedor daqui", diz Gibbon.A Furg, e o parque tecnológico, tem papel de protagonismo no Arranjo Produtivo Local (APL) Marítimo, que hoje fomenta a cooperação na economia local. "A Economia Azul, relacionada à sustentabilidade, é o que pode nos diferenciar, e a universidade é o ambiente adequado para desenvolvermos essas soluções. É uma oportunidade real", aponta o diretor.O Mapa Econômico nesta terceira etapa em 2024, retrata as regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste, que concentram três grandes universidades e centros de inovação.