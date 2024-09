Painel do Mapa Econômico do RS em Rio Grande vai debater a Região Sul

Lideranças da Região Sul do Estado irão discutir o desenvolvimento econômico dessa parte do Rio Grande do Sul em um painel que será realizado no dia 17 de setembro, às 17h, na Câmara de Comércio de Rio Grande (localizada na Praça Xavier Ferreira, 430).

projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul Trata-se do, realização do Jornal do Comércio que faz uma radiografia das principais cadeias produtivas gaúchas, de forma regionalizada.

o Rio Grande do Sul é dividido em cinco grandes regiões Para detalhar a atividade econômica das diferentes partes do Estado,, de acordo com critérios de proximidade geográfica e afinidade econômica, seguindo parâmetros da Secretaria Estadual do Planejamento.

o desenvolvimento econômico das Regiões Sul, Centro Sul, Campanha e Fronteira Oeste A retomada econômica do Rio Grande do Sul estará em pauta, bem como os desafios e oportunidades de uma economia em transformação. O evento em Rio Grande vai debater

Em 2023, painel do Mapa Econômico na Região Sul foi em Pelotas; neste ano será em Rio Grande TÂNIA MEINERZ/JC

diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda Serão painelistas o; o presidente do Hospital Monporto, Rafael Avancini; e o diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti.

O debate terá a mediação do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, sob o tema “Desafios para a retomada econômica e oportunidades de desenvolvimento para as regiões Sul, Centro Sul, Campanha e Fronteira Oeste”.

“Na primeira edição, o Mapa trouxe importantes indicadores para a economia do Rio Grande do Sul, cruzando informações de estudos de entidades privadas, relatórios de órgãos governamentais e centenas de entrevistas com economistas, empresários e gestores públicos e privados. Esse material é complementado com eventos em diferentes partes do Estado, onde ouvimos as lideranças regionais, que sabem melhor do que ninguém as oportunidades e os problemas a serem resolvidos”, explica Kolling.

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero , reforça o compromisso em estimular o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, apresentando informações confiáveis e estratégicas para os negócios, além de dar projeção às cadeias produtivas que geram emprego e renda no Interior do Estado. “Queremos dar espaço e mostrar as boas iniciativas que são exemplo para a economia gaúcha. E também discutir os desafios, ajudando a encontrar soluções.”

caderno especial no JC Após cada evento, é publicado um, que circula por todo Estado, mostrando as potencialidades para o desenvolvimento de cada região. O conteúdo irá circular no dia 25 de setembro.

As inscrições para participar do evento em Rio Grande estão abertas e são gratuitas, porém, limitadas. Podem ser feitas pelo Sympla em sympla.com.br/evento/mapa-economico-do-rs-rio-grande/2605307

Serviço

O que: Mapa Econômico do RS

Painel - Desafios para a retomada econômica e oportunidades de desenvolvimento para as regiões Sul, Centro Sul, Campanha e Fronteira Oeste

Quando: 17 setembro, terça-feira, às 17h

Onde: Câmara de Comércio de Rio Grande (localizada na Praça Xavier Ferreira, 430)

Inscrições pelo Sympla:

sympla.com.br/evento/mapa-economico-do-rs-rio-grande/2605307

Agenda de eventos do Mapa Econômico em 2024

18/07 – Já realizado em Erechim (Regiões Norte, Noroeste, Missões e Alto Jacuí)

15/08 – Já realizado em Bento Gonçalves (Regiões Serra, Hortênsias e Campos de Cima da Serra)

17/09 – Rio Grande (Regiões Sul, Centro Sul, Campanha e Fronteira Oeste)

17/10 – Santa Maria (Regiões Centro, Jacuí Centro, Vales do Taquari e do Rio Pardo)

19/11 – Porto Alegre (Regiões Metropolitana, Vales do Sinos, do Caí e Litoral)