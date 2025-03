Casa do Mel de Bagé pode comercializar 50% a mais com adesão ao Susaf

A adesão da Casa do Mel de Bagé, que reúne cerca de dez produtores do município, ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf) deve garantir, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDI) bageense, um aumento de, no mínimo, 50% na comercialização do produto pelos produtores locais.

A expectativa da gestão municipal, segundo o site da prefeitura, é de que o número de produtores que envasam o produto no local aumente significativamente também. Segundo estimativa da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), 26 agroindústrias estão aptas a se credenciar ao Susaf.

Somente em 2024, os produtores ligados à Casa do Mel envasaram mais de 15,5 mil kg do produto, que sai direto para os pontos de venda locais e para a mesa dos consumidores. No local, é realizado todo o processo, recepção, rotulagem e envase do produto a fim de deixa-lo pronto para comercialização.

Com a participação no Susaf, estima a prefeitura, será possível o fornecimento para todo o estado, começando pelas cidades da região, entre elas Hulha Negra, Candiota e Pinheiro Machado. Além disso, expandir as vendas para as redes de supermercados locais, que hoje só podem expor os produtos em Bagé e poderão levar o mel bageense para todas as lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul.

O objetivo da gestão, de acordo com o coordenador da SDI, Heraclides dos Santos, é fazer de Bagé um centro regional para a comercialização de mel, prospectando as prefeituras da região com visitas às secretarias municipais de agricultura.

Para dar andamento à adesão ao Susaf, uma visita de técnicos da Secretaria Estadual de Agricultura está sendo organizada para que os detalhes da adesão ao programa sejam ajustados. O encontro deve ocorrer nos próximos dias, prevê a prefeitura de Bagé.