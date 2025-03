Assembleia realizará audiências sobre cota da tainha e concessão da Ecosul

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou, por unanimidade, dois requerimentos para a realização de audiências públicas sobre a revisão das cotas para a pesca da tainha e o novo modelo de pedágios no Polo Pelotas, com a proximidade do fim do contrato de concessão da Ecosul. As propostas são de autoria do deputado estadual Marcus Vinícius Vieira de Almeida (PP), membro titular da comissão.

Atividade tradicional, a pesca da tainha movimenta a economia dos estados do Sul do país. No Rio Grande do Sul, aproximadamente 3,2 mil pescadores licenciados dependem dessa atividade na Lagoa dos Patos. A nova limitação imposta pelo governo federal para 2025, reduzindo a cota para 2,3 mil toneladas, de acordo com o deputado, pode comprometer a subsistência de inúmeras famílias. As informações constam do site da Assembleia.

LEIA MAIS: Prefeitos da Zona Sul vão pedir retirada da Lagoa dos Patos da cota da tainha

O deputado também criticou a falta de critérios técnicos claros para a imposição da cota e ressaltou que os pequenos pescadores já enfrentam dificuldades devido às crises climáticas e à falta de apoio governamental.

As audiências públicas sobre a pesca da tainha serão realizadas nos municípios de Rio Grande, São José do Norte, Pelotas e São Lourenço do Sul, reunindo pescadores, sindicatos, associações e especialistas do setor pesqueiro.

Pedágios na BR-116 e BR-392

A comissão também aprovou o requerimento do deputado para a realização de audiências públicas sobre o novo modelo de concessão dos pedágios no Polo Pelotas, que engloba trechos da BR-116 e BR-392. O pedido é motivado pela proximidade do fim do contrato da Ecosul se aproximando, e necessidade de discutir sobre o futuro da concessão.

As audiências públicas serão realizadas em Camaquã, Jaguarão, Canguçu e Guaíba, com a participação de representantes do setor de transporte, autoridades locais e a comunidade local. As datas dos encontros ainda serão definidas.