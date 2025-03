Prefeitos da Zona Sul vão pedir retirada da Lagoa dos Patos da cota da tainha

etirada da Lagoa dos Patos da chamada cota da tainha, que vem sendo alvo de críticas e protestos de pescadores e pescadoras Os prefeitos de três cidades da costa Sul do Estado decidiram, em reunião virtual realizada na tarde desta quarta-feira (5), pedir à Casa Civil e à Secretaria Geral do governo federal a r, que vem sendo alvo de críticas e, como o ocorrido na manhã de quarta-feira na BR-392 em Rio Grande.

Segundo o site da prefeitura de Rio Grande, o documento a ser encaminhado é assinado ainda pela bancada federal e estadual do PT, ao qual pertencem os três prefeitos: de Rio Grande, Darlene Pereira; de Pelotas, Fernando Marroni; e de São Lourenço do Sul, Zelmute Marten. Também participaram da reunião e assinam o pedido os deputados riograndinos Alexandre Lindenmeyer (PT), federal, e Halley Souza (PT), estadual.

O documento solicita a revisão, por parte do governo federal, da Portaria Interministerial MPA/MMA nº 26, de 28 de fevereiro de 2025, que “estabelece o limite de captura, as cotas de captura por modalidade e área de pesca, e as medidas de registro, monitoramento e controle associadas, da espécie tainha (Mugil liza), para o ano de 2025, nas regiões Sudeste e Sul do Brasil”, que limita o estuário da Lagoa dos Patos à captura de somente até 2.300 toneladas da espécie.

Na prática, o limite é de até 83,34 kg por embarcação/pescador por mês durante os oito meses autorizados para a captura da espécie. Das 3.200 licenças emitidas para a atividade, estima-se que cerca de 3.000 pescadoras e pescadores artesanais estão em atividade e dependem dessa pesca como fonte de renda, de acordo com o site da prefeitura do Rio Grande.