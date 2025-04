Presidente da IBM na América Latina destaca o papel da Inteligência Artificial nos negócios

Na prática, como a Inteligência Artificial (IA) pode ser utilizada nos negócios? Do ponto de vista do presidente da IBM na América Latina, Tonny Martins, para que isso ocorra, a ferramenta “precisa ser explicável, transparente, conectada, aberta e gerenciável”. O aprofundamento do assunto foi tema de painel conduzido pela colunista de tecnologia do Jornal do Comércio, Patrícia Knebel, realizado na Arena Stage do South Summit Brazil, na manhã desta quinta-feira (10).

Ao ser indagado pela jornalista sobre como se pode explorar o potencial transformador da plataforma em todos os setores, o dirigente ressaltou que o primeiro passo é garantir a segurança das informações. De acordo com ele, para que a IA chegue ao desempenho esperado, é necessário abastecê-las com todas as informações necessárias, sendo algumas sigilosas.

Sobre se manter por mais de cem anos atuante no mercado, Martins lembrou que a IBM está sempre comprometida com a evolução da tecnologia nas regiões nas quais se instala. “E quando a gente fala de reinvenção e ressignificação, é importante acompanhar os movimentos do mercado”. O conferencista destacou que a IBM foi responsável pela criação do primeiro Centro de Inteligência Artificial no Brasil.

“Então, esse tipo de iniciativa, mais a aquisição de empresas, ajudam a gente a complementar nosso portfólio. Mas elas precisam acompanhar o nosso perfil de liderança, mantendo o nosso DNA de inovação”, completa.