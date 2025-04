Adriana Deffenti e Paulo Gaiger mesclam música e poesia em apresentação no Ecarta Musical

A próxima atração do projeto Ecarta Musical, neste sábado (12), terá a participação dos cantores Adriana Deffenti e Paulo Gaiger. A apresentação, que deve ter início às 18h, pretende celebrar o reencontro e o restabelecimento da parceria musical entre os artistas. Além de ter entrada gratuita, o evento realizado na Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943) também será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da instituição.Em seu novo espetáculo, os cantores e compositores Deffenti e Gaiger pretendem apresentar uma mescla de música e poesia. O papel da melodia e da palavra é colocado em destaque, a partir da intercalação de versos das canções com citações e fragmentos de poemas, escritos pela autora Rupi Kaur.Ao longo da noite, Gaigner pretende apresentar as faixas no violão, enquanto Deffenti assume o vocal e a flauta, atuando ocasionalmente como violonista. Os artistas estarão acompanhados pelo baixista Mário Carvalho e o percussionista Giovanni Berti.