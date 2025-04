"Que bom que o South Summit escolheu o RS", celebra Monique Evelle

Uma nova perspectiva para pensarmos a inovação no mundo. Para a empreendedora, investidora e shark no Shark Tank Brasil, Monique Evelle, o South Summit Brazil em Porto Alegre ajuda a fortalecer a lógica da descentralização das oportunidades.

“O South Summit Brazil tem essa provocação geográfica e territorial para pensarmos diferente essa perspectiva de mundo, que é muito poderosa. Que bom que o South Summit escolheu o Rio Grande do Sul, e não São Paulo, por exemplo, e que bom que o South Summit nasceu e acontece em Madrid, na Espanha, e não nos Estados Unidos. É importante termos outras regiões pensando a tecnologia e a inovação", afirma Monique.

Ela está em Porto Alegre essa semana, e começou participando de um evento no Instituto Caldeira, que está com uma série de iniciativas acontecendo nessa semana. Ontem, no primeiro dia do South Summit Brazil, ela esteve no palco com a presidente do Banco do Brasil, Taciana Medeiros, para falar apoio aos pequenos empreendedores, acesso a capital e impacto social podem ajudar a transformar a sociedade.

"Eventos como esse trazem a possibilidade de participarmos de debates e conexões com pessoas como a Taciana, eleita uma das mulheres mais poderosas do mundo pela Forbes EUA, e também de estarmos perto de pessoas que geralmente a correria do dia a dia não permite", destaca.