Senador Mourão avalia importância do South Summit Brazil para o País

South Summit Jornal do Comércio encontrou o senador Hamilton Mourão (Republicanos) a caminho de um café da manhã com representantes da PUCRS. Na chegada aoBrasil, nesta quinta-feira (10), a reportagem doencontrou o senador(Republicanos) a caminho de um café da manhã com representantes da PUCRS.

Perguntado sobre a sua impressão do evento realizado na capital gaúcha há quatro anos, o ex-vice-presidente da República destacou a importância do debate sobre a transformação digital para o País. “Há algum tempo atrás, eu li de um grande escritor dizendo que o poder no mundo hoje não são forças militares, nem uma economia fortíssima, mas sim a inovação. O país que tem inovação é um país que tem poder”, respondeu o parlamentar.

Ao se encaminhar para o evento, finalizou: “Quando a gente vê uma feira dessa natureza, onde o ponto focal é a tecnologia e principalmente a inovação, ou seja, os passos a frente sendo dado aqui na nossa cidade, em Porto Alegre, no nosso estado do Rio Grande do Sul, a gente fica, vamos dizer assim, orgulhoso e inspirado para o futuro”.