Startups desembarcam no South Summit em busca de networking

Nas próprias palavras usadas pelo South Summit 2025 para descrever a atuação das startups, as iniciativas são um motor da economia e um acelerador da inovação, e impulsionar empreendedores é construir um futuro melhor. No centro do ecossistema do evento, que começou na última quarta-feira (9) e vai até sexta-feira (11), as startups estão presentes com suas ideias e modelos que têm a inovação como alicerce. Com potenciais investidores de todo o mundo, o evento é vitrine e ponte para diversos negócios.

No espaço dedicado às startups, neste ano, diversas desembarcam no South Summit pela primeira vez no Cais Mauá em busca, principalmente, de networking e bons negócios.

Startup voltara para a performance das empreendedoras

Com o objetivo de implementar a cultura de performance nas empresas, a Mulheres de Performance desenvolve e executa novas estratégias para empreendedoras, orientando gestoras a impulsionarem seus negócios. Com mais de 100 empresas atendidas, a startup visa ser um ponto de referência para mulheres.

"Esperamos isso até mesmo aqui dentro do evento. Sabemos que, onde se fala de empreendedorismo, olhamos ao redor e vemos muitos homens. Queremos deixar essas mulheres à vontade para conversar e empreender ", conta Jessica Castro, co-fundadora e COO da iniciativa.

Além disso, a Mulheres de Performance elabora eventos em bares e restaurantes de mulheres. "Nesse espaço, levamos pessoas para debater temas como processo comercial, contrato societário ou finanças", explica.

São escolhidas, também, datas em que há menos movimento nestes empreendimentos para a realização de encontros. Os momentos são divulgados e reúnem mulheres, a fim de criar networking e um processo de movimentação de consumo no local. "Consumimos lá, criamos relações. O desejo é que a partir dali mulheres conheçam, entendam e possam aplicar ferramentas de empreendedorismo", pontua Jessica.

LEIA TAMBÉM > Inovação e sustentabilidade marcam a quarta edição do South Summit Brazil



Impacto social no South Summit

South Summit 2025 DENER PEDRO/ESPECIAL/JC

Outra startup presente pela primeira vez no evento é a RM Cia 360, empresa de impacto social e ambiental que, por meio de práticas de governança corporativa, busca levar mais assertividade nas decisões de stakeholders - pessoas, grupos ou entidades que têm interesse ou são afetados por uma empresa, projeto ou iniciativa.

À frente do estande estão Victor Avanzo, Gabriela Machado e Ana Beatriz Leoni, que explicam como a iniciativa deseja contribuir para que empresas se adaptem às dinâmicas do mercado atual, sempre com um olhar voltado para a sustentabilidade, responsabilidade social e corporativa. "Para isso, inserimos aceleração de carreira para profissionais, mentoria, censo para dentro da empresa, por exemplo", diz Gabriela, explicando que as ferramentas buscam atribuir valores alinhados à igualdade racial, de sexualidade e de gênero, bem como propósitos de redução de desigualdades, bem-estar e saúde.

Iniciativa alemã chega pela primeira vez ao South Summit

Felipe Sore é líder de growth e revenue da TLDV.io, startup alemã que está pela primeira vez no evento DENER PEDRO/ESPECIAL/JC

Outra estreante na quarta edição do South Summit é a startup TLDV.io, que oferece um serviço de assistência corporativa desenvolvida com auxílio de Inteligência Artificial (IA). Capaz de gerar anotações e transcrições de reuniões em até 30 idiomas, a ferramenta é pensada para auxiliar no trabalho e nos estudos nas mais diversas áreas. "Por exemplo, 'o que eu falei nessa reunião que eu tenho que entregar na próxima? Eu esqueci alguma coisa?' Você pergunta para a IA e ela responde. 'Você esqueceu de a, b e c'", explica o líder de growth e revenue da TLDV.io, Felipe Sore.

A empresa é alemã e iniciou suas atividades no Brasil em 2025. Participando pela primeira vez do South Summit, a expectativa pelo crescimento proporcionado pelo evento é grande.

" Um dos motivos que fez a gente abrir uma unidade aqui é que a gente não escolheu o Brasil, o Brasil escolheu a gente . Nós sempre tivemos uma base de clientes aqui e queremos evoluir nosso produto na língua portuguesa, estar mais próximo. Estar aqui é uma forma de se conectar com nossos clientes que estão no evento e expandir para aqueles que ainda não conhecem", destaca.

Pela quarta vez no evento

Jessica Castro é co-fundadora da Mulheres de Performance, iniciativa estreante no South Summit Brazil DENER PEDRO/ESPECIAL/JC

Outra iniciativa que chamou atenção no espaço dedicado às startups no South Summit foi a InovaPictor. Também com o intuito de oferecer um serviço facilitador a outras empresas, a iniciativa auxilia o registro de propriedade intelectual em qualquer tipo de negócio, desde o setor criativo, até engenharia e administração.

Entre as funcionalidades está o PiBot, sistema que auxilia no monitoramento de patentes e gera relatórios e avisos de forma automática. "Nós trabalhamos com tudo que envolve o capital intelectual. Registro de marcas, desenhos, direitos autorais, softwares e patentes", explica o fundador da empresa, Luis Werlang.