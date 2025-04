Inovação e sustentabilidade marcam a quarta edição do South Summit Brazil

Júlia Fernandes

09 Abril 2025

O evento, que conta com mais de 250 painéis, distribuídos em sete palcos, acontece até esta sexta-feira (11) em Porto Alegre

Explorando um futuro moldado por inovação, sustentabilidade e tecnologia, começou, nesta quarta-feira (9), um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina, o South Summit Brazil. É o quarto ano consecutivo que Porto Alegre recebe o evento que conta com mais de 250 painéis, distribuídos em sete palcos. Cerca de 700 speakers se apresentam de forma simultânea no evento, que pretende transcender fronteiras a partir de conhecimento compartilhado.Nesta edição, o South Summit Brazil celebra a resiliência de Porto Alegre, que há quase um ano enfrentava a pior enchente da história da cidade. O Cais Mauá, local que recebe o evento, foi invadido pelas águas do Guaíba e, após 10 meses, o espaço foi estruturado para receber mais uma edição do evento. “Neste ano, vivemos uma transformação, uma recuperação, uma demonstração de resiliência deste povo maravilhoso, do qual me sinto mais que orgulhosa de fazer parte. Se pensarmos que apenas 10 meses atrás tínhamos água a dois metros, e este ano estamos entre um espaço ainda mais incrível, com um ecossistema muito mais potente a nível global. Porto Alegre e o Sul são referências de inovação no País”, afirmou María Benjumea, fundadora e presidente da agenda internacional do evento, durante a abertura da edição 2025. José Renato Hopf, presidente do SSB, salienta que nunca foi cogitado cancelar o evento, mesmo após os episódios de maio de 2024. “Passamos pela maior crise climática da história e em nenhum momento se questionou o evento deste ano. Com isso, ele se torna ainda mais importante”, observa. De acordo com o presidente, a quarta edição marca trilhas específicas que estão conectadas. “São assuntos que estão ligados a esses desafios que vivemos, que são adaptação e resiliência climática, sustentabilidade, ESG, transição energética. São linhas importantes”, avalia.José Renato aponta, que, quando o evento foi criado pela empreendedora María Benjumea, ainda em 2012, a ideia era viabilizar um projeto de impacto, acreditando que a inovação poderia ser um motor para o desenvolvimento social e econômico. “Ela sempre viu isso como uma via de mão dupla. Inovação e sustentabilidade andando lado a lado”, afirma. O evento deve reunir 24 mil visitantes até sexta-feira (11), além de investidores e fundos de investimentos. José Augusto Albino, sócio da Primus Ventures, empresa focada em investir em startups do Sul do País, participa pela quarta vez do evento. Para ele, é possível notar as melhorias a cada edição. “Participei desde o início, acompanhei bem toda a evolução do South Summit em relação a tudo, da estrutura, mas principalmente, o tamanho do evento. Está cada vez maior, cada vez mais a cidade está abraçando o SSB, fazendo parte dessa cultura de inovação e tecnologia que o evento traz”, destaca o investidor. O empreendedor também ressalta a importância das relações construídas durante o evento. “É muito bom para estar conversando com outros investidores, com as startups, e entendendo um pouco mais o que está acontecendo no mundo de tecnologia”, salienta José Augusto. Entre os 700 speakers do evento, está Marcos Lima, coordenador de sustentabilidade do Banco BV. No painel O verde compensa: equilibrar lucro, pessoas e planeta, o coordenador discutiu sobre como grandes organizações podem alcançar um crescimento sustentável, equilibrando sucesso financeiro, impacto social e responsabilidade. Pela primeira vez no South Summit Brazil, o painelista destacou como o público recebeu um dos primeiros painéis. “A plateia, de fato, se conectou com a gente. No olhar, a gente conseguiu sentir que é um interesse do todo. Essa questão da sustentabilidade e como eles podem ser atuantes. Entendemos que está acontecendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro”, observa.