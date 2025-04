Cerimônia oficializa abertura da quarta edição do South Summit Brazil

A abertura oficial do South Summit Brazil (SSB 2025) comprovou o quanto a inovação e a tecnologia são fundamentais para a superação das adversidades. Durante a cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira (9), no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, o tema da edição - Reconstrução e Resiliência - esteve presente nas manifestações de todos os organizadores e das autoridades que tomaram o microfone.

Após as enchentes que assolaram a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul em maio do ano passado, incluindo os armazéns do embarcadouro da capital gaúcha, a sede do evento passou por mais um revés climático há menos de 10 dias de sua realização. Um vendaval levou parte do telhado dos pavilhões.

Por isso, em seu discurso, o presidente do SSB, José Renato Hopf, fez questão de ressaltar a importância da união de esforços para que a agenda se efetivasse no prazo previsto: “Nem o clima vai nos fazer desistir! Esse evento é um marco pelo tanto que aconteceu. Só conseguimos com a ajuda das parcerias públicas e privadas, que nos ajudaram a reagir a tempo”.

Em seus discurso, a fundadora e presidente da agenda internacional, María Benjumea, afirmou estar orgulhosa por estar de novo na cidade em processo de restauração, “especialmente nestes espaços, que há de 10 meses passaram por um alagamento de mais de dois metros de água e neste ano estamos aqui com um ecossistema ainda mais potente”.

Na avaliação da vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Worm, o fato de a cidade valorizar a transformação digital trouxe ao povo a coragem de romper barreiras e vencer as intempéries. “A resiliência está no nosso DNA, e não é por acaso que chegamos à quarta edição. Nós mostramos ao mundo que aqui se encontram não apenas ideias disruptivas, mas também o comprometimento genuíno em construir um futuro melhor”, salientou.

O vice-governador do RS, Gabriel Souza, agradeceu a dedicação de todos que colaboraram para que “a nossa capital fosse um ponto de encontro da tecnologia, do empreendedorismo e das ideias que movem o mundo”. Em nome de Eduardo Leite, ele finalizou com a perspectiva de que o RS “siga conectando inovação com propósito, talento com oportunidade e construindo a cada edição um futuro mais resiliente e inteligente para todos".

O South Summit Brazil se estende até sexta-feira (11), no Cais Embarcadero (Av. Mauá, 1.050), em Porto Alegre, e estima receber cerca de 24 mil pessoas ao longo dos três dias.