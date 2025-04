Porto Alegre recebe encontro regional de danças ciganas

A sede da Associação Comunitária dos Amigos da Praça Irani Bertelli (ASCOPIB) (rua João Correia, 210), receberá, em 2025, o 4º Encontro Regional de Danças Ciganas em Porto Alegre. Ao longo de todo o sábado (12), a partir das 10h, serão realizadas diversas atividades artísticas que exploram os múltiplos aspectos que compõem a cultura cigana.A programação se inicia com uma série de workshops, que pretendem discutir com o público práticas, características e tradições da cultura cigana. Em seguida, às 18h30min, será realizada a Mostra de Danças Ciganas, que reúne bailarinos de toda a região Sul do país. Nesta seção do evento, serão explorados diversos estilos musicais diferentes, que compõem o leque da musicalidade da etnia.Para se inscrever para os workshops, é preciso entrar nos links disponibilizados no perfil do Instagram do evento @regional.dancas.ciganas. A Mostra, por sua vez, tem entrada gratuita, com doação opcional de 1kg de alimento não-perecível.