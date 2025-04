Startups levam iniciativas voltadas à sustentabilidade para o South Summit

Dener Pedro e Sarah Oliveira

South Summit trouxe ao Cais Mauá um novo foco em 2025: resiliência e sustentabilidade. Afirmando que o futuro é verde, o evento tem como foco apoiar projetos sustentáveis e criar iniciativas de forma limpa e de baixo impacto. E no universo das startups não foi diferente. O número de estandes com iniciativas voltadas à preservação e manutenção de um meio ambiente saudável chama atenção de quem visita o espaço .



Um exemplo é a Trashin, startup focada na economia circular e na sustentabilidade criativa, conforme as necessidades de diferentes clientes. Fundada por Sérgio Finger e Rafael Dutra, a startup atua há quatro anos com gestão de resíduos e logística reversa.



Guilherme Severo, gerente de marketing e eventos, explica que a gestão inclui reciclagem de cigarros com coletores específicos espalhados pelo Cais, compostagem de orgânicos das cozinhas, tratamento especial para vidros descartados e uso de lixeiras ecológicas de papelão.



“Ao longo e ao final do evento, conseguimos dizer o quanto já foi coletado de recicláveis e rejeitos. Das últimas edições, temos toneladas de resíduos que foram destinados adequadamente e que geraram, também, renda extra para cooperativas, algo essencial ”, pontua.



Um dos diferenciais do estande, segundo Guilherme, foi o uso de mobiliário sustentável. “Buscamos aqui conexões importantes e parceiros potenciais”, conclui. Além disso, a Trashin marcou presença em dois painéis, Inovações Sustentáveis: pensando soluções a partir de resíduos para um futuro resiliente e From Waste to Worth: Circular Strategies Driving Real Impact.



Desembarcando no South Summit pela primeira vez, a Água Conectada, de Passo Fundo, também reforça o foco sustentável. A empresa busca reduzir o desperdício hídrico com um sistema inteligente de monitoramento de perdas em qualquer equipamento que consuma água.



Adriana Da Leve, CEO da startup, destaca o foco em empresas de alimentos e saneamento, setores de alto consumo hídrico. “Coletamos dados, identificamos e reduzimos as perdas.”



A chegada ao South Summit veio por meio de programas de apoio a startups. A Água Conectada foi acelerada e venceu o Tecnopuc Garage no último ano. “ Buscamos conexões, principalmente com outras soluções . Estamos com a tecnologia em expansão, olhando para o setor de bebidas e alimentos”, diz Adriana.

Adriana De Leve é CEO da Água Conectada DENER PEDRO/ESPECIAL/JC

Outra presença sustentável no evento é a Pegada Neutra, que ajuda empresas a se tornarem mais corretas ambientalmente. A iniciativa oferece compra de créditos de carbono, conexão com entidades ecológicas e compensação ambiental via crédito de reciclagem.



“Fazemos parcerias com empresas privadas e cooperativas. Localizamos onde os resíduos são descartados, comprovamos a reciclagem e emitimos um certificado de logística reversa, aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso ajuda diretamente as cooperativas, que fazem um trabalho importantíssimo”, explica Felipe Basso, sócio-fundador.



Após quatro anos frequentando o evento como visitante, essa foi a primeira vez que a Pegada Neutra expôs no South Summit. “Falar de inovação é legal, mas com sustentabilidade é mais legal ainda”, diz Felipe. Segundo ele, muitas empresas em crescimento não sabem como resolver questões ambientais. “Facilitamos esse processo, que muitas vezes parece impossível”, conclui.