Estamos no estado mais inovador do Brasil, celebra María Benjumea

“O South Summit mostra ao mundo que estamos no estado mais inovador do Brasil. Aqui, startups, investidores e corporações se conectam para criar oportunidades e fortalecer um ecossistema global poderoso”, disse María Benjumea, fundadora e presidente do South Summit, durante a cerimônia oficial de abertura do evento, nessa quarta-feira (9).

Milhares de pessoas de aproximadamente 50 países, entre startups, investidores, corporações e público em geral, circularam durante esses dois primeiros dias do South Summit Brazil, no Cais Mauá.

A cerimônia de abertura do evento aconteceu no palco principal, o Arena Stage. “Há 10 meses, em nosso querido Cais, a água chegava a 2,5 metros; hoje, nos recebe mais espetacular do que nunca. O lema do South Summit Brazil 2025: Beyond Resilience representa como nos recuperamos e nos fortalecemos após a adversidade”, completou María, que possui uma identificação ímpar com o Rio Grande do Sul.

O presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf, reafirmou o legado e o compromisso que o evento tem com a capital gaúcha.

“O que construímos aqui é para deixar de legado para sociedade gaúcha, brasileira e latino-americana. O que não vai faltar nesses três dias é conteúdo e conexões. O nosso Impulsa RS, por exemplo, vai apoiar e dar visibilidade para os empresários que foram atingidos pela enchente. Esse é um dos nossos focos em 2025”, disse.

Também estiveram presentes algumas das principais autoridades públicas da região, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e Jorge Audy, presidente do Conselho de Honra do South Summit Brazil e vice-presidente de inovação e desenvolvimento da Pucrs e do Tecnopuc.

“As mudanças climáticas são uma realidade. O Rio Grande do Sul tem convivido entre os estados do Brasil com os maiores desafios devido ao clima, com chuvas em excesso e escassez hídrica, afetando nossa produção primária. A resposta precisa ser inovadora ou não teremos condições de sustentar os efeitos”, destacou Leite.