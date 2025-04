Painel indica caminhos para empresas crescerem em meio a adversidades

Por meio da troca de experiências, o painel mediado pela Venture Capital Director da BTG Pactual, Gabriela Lima, na manhã desta quinta-feira (10), no Demo Stage do South Summit Brazil, mostrou exemplos práticos de como empresas podem se desenvolver, mesmo nos ambientes mais incertos.

Para navegar pela adversidade, superar obstáculos e manter o negócio saudável em períodos turbulentos, o Capital & Network Director da Endeavor, Gustavo Cruz, acredita que tudo começa com a escolha do melhor investidor para a proposta. “É muito importante um alinhamento, de largada, dos objetivos desse investidor com o modelo de negócio para garantir coesão e não ter ruído na jornada de crescimento da companhia”, destacou.

A fundadora e CEO da Pipo Saúde, Manoela Mitchell, contou que os fatos internacionais afetaram muito o levantamento de capitais nos últimos tempos: “Tanto a mudança dos juros nos Estados Unidos, quanto a estratégia do país em olhar mais para dentro e menos para a América Latina, gerou uma situação muito desafiadora”. Durante esse processo, a empresária relatou ter lidado com fundos que a “pegaram mais no colo” e “outros que deram pancada”, mas ela acredita no fato de que ambos os impulsos a fizeram amadurecer profissionalmente.

Do outro lado do balcão, o sócio da Mago Capital, André Melman, afirmou que ele trabalha com o acompanhamento próximo do desenvolvimento das empresas desde os primeiros cheques investidos. Segundo ele, esta estratégia permite ao financiador ter mais conhecimento para as tomadas de decisão. “O investidor ajuda a montar o empreendedor e a empreendedora, e vice-versa, mas também deve haver um alinhamento entre a visão de sucesso das duas partes”, sublinhou.