Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O ar seco que predominou no fim de semana segue em boa parte do Estado nesta segunda-feira. Um dia de sol e nuvens em todas as regiões. Poucas cidades próximas da Lagoa dos Patos podem ter uma chuva passageira. As temperaturas seguem elevadas para a época do ano. Na terça-feira, novamente vamos ter a presença do sol em todas as regiões, ficando grande parte das cidades com tempo seco. Na faixa Leste, sobretudo próximo da Lagoa dos Patos, há chance de chuva passageira. Ao longo da semana, sol e nuvens. Em todo este período seguiremos com temperaturas acima da média do mês.

Porto Alegre

O sol aparece entre nuvens na região da Capital. As temperaturas seguem elevadas para a época do ano. Ao longo da terça também teremos sol. Porém, uma chuva passageira não se descarta mesmo que a chance seja pequena. Ao longo da semana o sol deverá seguir entre nuvens.