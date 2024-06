Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O ar polar seguirá presente no começo desta sexta-feira, último dia deste mês de maio que será inesquecível na história climática do Rio Grande do Sul. Nos Campos de Cima da Serra a temperatura poderá baixar de zero pelo segundo dia consecutivo. Nas áreas de baixada poderá ocorrer a formação de geada. Os nevoeiros poderão se formar novamente nos arredores dos rios em situação de cheia, com impacto na visibilidade das primeiras horas da manhã. A tarde será ensolarada e de gradual aquecimento. A tendência é de sensação térmica agradável. A noite volta a ter frio por todas as regiões.

Porto Alegre

Último dia de maio será ensolarado e com temperatura típica desta época do ano na Capital. No fim de semana o sol predomina, com previsão de grande amplitude térmica. Na segunda-feira poderá voltar a chover, porém de forma passageira e sem oferecer risco. Na próxima semana a tendência é de o tempo seguir firme com sol por vários dias seguidos.