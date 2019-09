Porto Alegre ganha primeira rua com menos carros e mais espaço para pedestres

Menos carros porque tem menos espaço para eles e mais pedestres porque as pessoas vão ter mais área na rua para circular. Esta é a proposta do projeto Ruas Completas, que estreou nesta segunda-feira (2) na rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, e que será levado a mais locais da cidade, como Centro Histórico, Quarto Distrito e Restinga. "A ideia é espalhar pela cidade", resume o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana Rodrigo Tortoriello.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) confirma que estuda implantar o projeto em mais dez vias, sem data definida de quando os novos pontos serão implantados. Além disso, a EPTC não descarta adotar algo mais radical, como fechar ruas para a circulação de carros. "É errado pensar que se não há estacionamento, o comércio não funciona. Pesquisas mostram que o uso de bicicleta e os pedestres trazem mais negócios que o automóvel. Se não, todas as lojas teriam drive-thru", contrasta Tortoriello. Mesmo assim, alguns restaurantes da João Alfredo reagiram com a restrição de vagas, alegando que a medida provocou a queda no movimento.

Em 700 metros de extensão da rua, reduto de bares e muito agito na noite da Capital - que já gerou atritos entre estabelecimentos e moradores-, parte das vagas para estacionar foram eliminadas para serem transformadas em espaços destinados a pedestres. A via foi pintada de verde nestes locais, que se distribuem ao longo do trajeto. Faixas de segurança e colocação de marcações no chão dividindo áreas de carros e de pedestres fazem parte do novo visual. Placas de 30 quilômetros por hora apontam o novo limite de velocidade. O gasto total foi de R$ 150 mil, informou o secretário.

O secretário extraordinário diz que a João Alfredo foi escolhida por ser um espaço multicultural, "com perfis diferentes de frequentadores e que foi uma zona de conflito". "Escolhemos o local para mostrar que a ocupação da via pode fazer com que as tribos possam conviver com mais harmonia. Trazer mais gente à rua melhora a segurança pública, pois aumenta a circulação", acrescenta Tortoriello.

O prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior, apontou que a iniciativa enfrenta desafios das cidades, como resolver a ocupação de espaços públicos e a mobilidade. A redução da velocidades dos veículos ajuda na convivência mais harmônica com outras formas de mobilidade, como patinetes e bicicletas e mesmo com pedestres, citou Marchezan. "A ideia é humanizar os espaços públicos. Depois vamos expandir para outras regiões", adianta o prefeito.

As áreas pintadas de verdes não terão pavimentação de calçadas. A ideia é instalar paisagismo e bancos. A prefeitura espera que empresas ajudem a custear estes acabamento. Um alerta é que quem for flagrado sobre o espaço verde será multado em R$ 195,23, levando cinco pontos na carteira, mesma punição de estacionar na calçada.

Uma turma de alunos do curso de marcenaria do Instituto Pão dos Pobres, localizado a 200 metros da rua, confeccionará os bancos para instalar no futuro. Os alunos foram à estreia nesta segunda e estavam animados com o desafio. "Já começamos a ver algumas alternativas, quem sabe fazer de madeira maciça, pois os bancos ficarão ao ar livre", diz Natália Machado. "Vai ser legal passar aqui depois e ver o nosso trabalho", diz Natália Machado.

Para fazer o mobiliário que será instalado, até agora a prefeitura já teve a garantia de uma empresa que doará palets. Quem tiver interesse em também doar - e pode ser desde materiais até itens de paisagismo, pode acessar a ferramenta ConstruaPO, no aplicativo #EuFaçoPoa. A empresa Lifepoa, segundo a EPTC, vai doar bancos de concreto para a área.