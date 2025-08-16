Rede de moda masculina Via Condotti abrirá lojas em shoppings do Zaffari

Uma rede porto-alegrense de moda masculina vem com expansão forte na reta final de 2025 e começo de 2026. A Via Condotti, hoje com três lojas, vai ganhar mais duas quase dobrando de tamanho em unidades. As novas operações serão em dois shopping centers do Grupo Zaffari na Capital.

As operações serão nos Bourbon Ipiranga, na Zona Leste, e no Wallig, na Zona Norte. O investimento nas duas é de R$ 1,5 milhão. As outras unidades da marca ficam no Centro Histórico, Shopping Total, na Capital, e no Canoas Shopping, na cidade vizinha.

"Acabamos de assinar contrato para abertura de duas novas lojas. Passado o pior da recuperação das enchentes, retomamos nosso projeto de expansão", avisa o proprietário Carlos Klein, que também é dirigente do SindilojasPOA e da CDL Porto Alegre.

A primeira filial a entrar em funcionamento será a do Bourbon Ipiranga, no espaço que teve Hering, no primeiro piso, em localização de grande fluxo. A adesivagem com a marca e o "em breve" estampado, foi feita neste sábado (16). Klein diz que a estreia será em outubro. Sete pessoas serão contratadas para trabalhar no ponto, com 129 metros quadrados.

No Wallig, a previsão é abrir as portas em abril do ano que vem. São 76 metros quadrados de área de venda, situada no segundo andar e onde era outra marca de varejo masculino, a Spirito Santo.

"Os pontos foram escolhidos para atender a necessidade de cobrir geograficamente a Capital, aproximando a loja dos nossos clientes, que começam a jornada de compra no digital e finalizam no ponto físico", explica o proprietário. "Eles provam e aprovam os produtos escolhidos e negociados pela internet, redes sociais ou site", descreve o lojista.