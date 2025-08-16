Porto Alegre,

CapaPolíticaSenado Federal

Publicada em 16 de Agosto de 2025 às 17:57

CCJ do Senado inclui PEC da autonomia financeira do BC na pauta de 20 de agosto

Projeto de interesse do Banco Central consta como segundo item na lista prevista de votações

Marcos Oliveira/Agência Senado/JC
Agências
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado incluiu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65/2025 na pauta de votações da próxima quarta-feira (20), conforme havia sido adiantado pelo Broadcast Político. O projeto, de interesse do Banco Central (BC), consta como segundo item na lista prevista de votações. O primeiro é o que unifica e altera o Código Eleitoral.
A PEC 65 para conceder autonomia financeira, administrativa e orçamentária ao BC recebeu nesta semana novo parecer do relator, Plínio Valério (PSDB-AM), apesar de alguns pontos ainda preocuparem o governo.
O texto foi defendido pelo ex-comandante do BC indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Roberto Campos Neto. O governo Lula imediatamente se colocou contra a mudança. Com a adesão da diretoria da autoridade monetária, inclusive do novo presidente Gabriel Galípolo, vem sendo feito, aos poucos, um processo de convencimento.

Galípolo e outros integrantes da cúpula do BC passaram a defender mais abertamente a PEC nos últimos dias. As contas preliminares indicariam que há chance de a proposta ser aprovada no Senado - após a CCJ, o texto vai a plenário e será encaminhada para a Câmara, onde precisa passar por uma comissão especial e também pelo plenário, voltando para os senadores apenas se houver mudança.

