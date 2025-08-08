Três linhas de ônibus serão desativadas em Porto Alegre

A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que fará novos ajustes na oferta do transporte público em Porto Alegre a partir desta sexta-feira (8). Serão desativadas três linhas com baixa procura ou sobreposição de itinerários: a C1, a C5 e a A18.

"Apesar dos significativos investimentos realizados desde 2022 para oferecer um transporte público mais qualificado e confortável, neste ano a demanda de passageiros não acompanhou a projeção, na mesma proporção, do aumento da oferta de viagens, especialmente nos horários de menor movimento. Esse descompasso compromete a eficiência da operação e torna necessário os ajustes para a continuidade dos avanços", destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, por meio de nota divulgada no site da prefeitura.

Conforme a prefeitura, a linha C1 – Circular Centro transporta, em média nos dias úteis, 11 passageiros por viagem, em 19 partidas diárias. Aos sábados, a média é de três passageiros por viagem, em 19 partidas diárias.

Já a C5 – Circular 4º Distrito/Moinhos de Vento carrega, em dias úteis, três passageiros por viagem, com média de quatro passageiros aos sábados e dois aos domingos, operando com quatro horários diários. Aproximadamente 50% das viagens aos domingos transportam zero passageiros.

A linha A18 – Alimentadora Chácara do Banco/Noite, que possui itinerário semelhante ao da linha A11, transporta, na média mensal, menos de um passageiro por viagem. Assim como a C5, aproximadamente 50% das viagens transportam zero passageiros.