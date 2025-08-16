No Ponto: Novidade no Bourbon Country, marca Tramontina, Nacional fechado e vagas no Atacadão

> O Bourbon Country, do Grupo Zaffari, vai ganhar nova operação, que une gastronomia e diversão, na área do cinema. O complexo, primeiro com o perfil da rede Cinesystem no Brasil, vai ser o Loof (Food & Fun), no segundo piso do complexo. A marca representa a expansão da holding no segmento de alimentação e entretenimento indoor de experiências múltiplas.

> A Tramontina, que vai completar 115 anos, mexeu na logomarca, primeira vez desde 2016, diz a líder de panelas de inox no Brasil. "A mudança reflete um momento significativo de evolução para a companhia centenária, alinhada a seu momento atual de inovação, expansão de atuação e constante transformação", diz em nota. As agências Solv, Alexandria e Pharus trabalharam no novo visual.

minuto varejo tramontina nova marca = indústria - varejo - panelas - inox TRAMONTINA/DIVULGAÇÃO/JC

> O Nacional na rua Romaguera da Cunha Correa, na Zona Norte de Porto Alegre também fechou. Falta a do Praia de Belas, na Capital.

> A Ocergs vai ter pavilhão inédito na Expoagas 2025, com aporte de quase R$ 1 milhão em estande multicooperativo, que vai ter 12 cooperativas com produtos, muitos deles lançamentos exclusivos na feira.