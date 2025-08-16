Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 16 de Agosto de 2025 às 18:33

No Ponto: Novidade no Bourbon Country, marca Tramontina, Nacional fechado e vagas no Atacadão

Fachada do Bourbon Country, rua Túlio de Rose

THAYNÁ WEISSBACH/JC
>  O Bourbon Country, do Grupo Zaffari, vai ganhar nova operação, que une gastronomia e diversão, na área do cinema. O complexo, primeiro com o perfil da rede Cinesystem no Brasil, vai ser o Loof (Food & Fun), no segundo piso do complexo. A marca representa a expansão da holding no segmento de alimentação e entretenimento indoor de experiências múltiplas.
> A Tramontina, que vai completar 115 anos, mexeu na logomarca, primeira vez desde 2016, diz a líder de panelas de inox no Brasil. "A mudança reflete um momento significativo de evolução para a companhia centenária, alinhada a seu momento atual de inovação, expansão de atuação e constante transformação", diz em nota. As agências Solv, Alexandria e Pharus trabalharam no novo visual. 
minuto varejo tramontina nova marca = indústria - varejo - panelas - inox | TRAMONTINA/DIVULGAÇÃO/JC
> O Nacional na rua Romaguera da Cunha Correa, na Zona Norte de Porto Alegre também fechou. Falta a do Praia de Belas, na Capital.
> A Ocergs vai ter pavilhão inédito na Expoagas 2025, com aporte de quase R$ 1 milhão em estande multicooperativo, que vai ter 12 cooperativas com produtos, muitos deles lançamentos exclusivos na feira. 
> O Atacadão abriu 170 vagas em mais de 20 cidades gaúchas, entre elas Porto Alegre (63), Estrela (46), Lajeado (19), Gravataí (18), Sapucaia do Sul (16), Santa Maria (15), Nova Hamburgo (12) e Cachoeirinha (9).  

