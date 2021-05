'Partiu Cultura' recebe o médico e cantor Paulo Bala

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Cantor que também trabalha como médico na emergência de um hospital é o convidado desta semana do Partiu Cultura. O episódio, que vai ao ar nesta sexta-feira (21), durante transmissão do SBT Rio Grande, entrevista Paulo Bala, que estreou na cena musical no começo deste ano e faz parte da linha de frente contra à Covid-19.

No programa, ele conta os bastidores de sua carreira e o processo de composição de suas canções. Além disso, também comenta sobre como tem usado a arte para trazer esperança em tempos tão difíceis.

Paulo, que trabalha como médico há mais de 30 anos, atua como fisiatra, acupunturista, homeopata e emergencista. Ele diz que suas músicas foram compostas como forma de ajudar as pessoas no enfrentamento da pandemia. “A música, seja através da sua melodia ou de sua letra, tem o poder de auxiliar no relaxamento, elevando a vibração e os bons sentimentos das pessoas”, afirma ele.

O SBT Rio Grande é exibido de segunda a sexta-feira, às 11h40min.