Bancos reduzem crédito para usuários de bets

Os bancos já começaram a reduzir os limites de crédito de clientes que fazem apostas em sites de jogos eletrônicos, conhecidos como bets. As instituições também estudam criar mecanismos para identificar novos clientes que realizam apostas e barrar a concessão de crédito para esse público, segundo fontes ligadas ao setor.

A regulamentação do mercado de bets apresentada pelo Ministério da Fazenda já prevê a proibição do cartão de crédito, mas só começa a vigorar em 1° de janeiro de 2025. As bandeiras já haviam se antecipado e proibiram, desde 1° de outubro, o uso de cartão de crédito como meio de pagamento em apostas e jogos online.

Essa nova estratégia adotada pelos bancos é uma forma de evitar o crescimento da inadimplência dos clientes, que, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), "é causa de grande preocupação para o setor bancário".

A reportagem pediu posicionamento dos bancos sobre a política de crédito adotada para os clientes que apostam em bets. As instituições afirmam que acompanham as movimentações financeiras e o comportamento de seus clientes para avaliar riscos de crédito e manter as políticas de risco atualizadas.

Além disso, disseram que adotam uma combinação de critérios para diminuir os limites para garantir a proteção financeira dos clientes.