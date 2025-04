Duas empresas assumem a coleta de lixo em Lajeado

A partir de sábado (16), o serviço de coleta de lixo em Lajeado será realizado por duas novas empresas. Os dias de recolhimento permanecem os mesmos de costume, sem alterações. A única alteração ocorrerá no horário de recolhimento nos bairros Centro, Americano, Florestal, Hidráulica e São Cristóvão, que passará a ocorrer a partir das 22h até as 6h da manhã. Nos demais bairros da cidade, o recolhimento do lixo será feito a partir das 7h da manhã.

Conforme o secretário do Meio Ambiente, Saneamento, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal de Lajeado, Luis Benoitt, foi firmado um contrato temporário por seis meses, prorrogável por igual período. Simultaneamente, será feita a licitação para contratação da empresa responsável pelo recolhimento do lixo no município. "Uma empresa ficará responsável pela coleta seletiva e outra pela coleta comum. Eventualmente, podem ocorrer ajustes e, em caso de problemas no recolhimento, a população pode nos contatar", adianta Benoitt.

A empresa Coleturb Soluções Ambientais fica responsável pelo recolhimento do resíduo comum (lixo orgânico e resíduo sólido urbano) e a empresa GLV Urbanização e Serviços fica responsável pela coleta seletiva. Atualmente, o município de Lajeado descarta cerca de 68 toneladas de lixo por dia. Todos os resíduos coletados são pesados e enviados para a Central de Triagem e Aterro Sanitário Municipal, localizada no bairro Conventos.

Os contratos com as empresas somam R$ 2,7 milhões. O processo emergencial ocorre pelo fim do contrato com a atual empresa responsável pelo recolhimento. A prefeitura contratará uma empresa para elaboração de um estudo para propor um novo o sistema de coleta de resíduos para o município.