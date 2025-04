Ponte entre Lajeado e Arroio do Meio, na ERS-130, é entregue

A nova ponte da ERS-130 sobre o rio Forqueta, que interliga Lajeado e Arroio do Meio, foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (10) pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). O ato de inauguração contou com a presença do governador Eduardo Leite, da prefeita de Lajeado Gláucia Schumacher, do prefeito de Arroio do Meio Sidnei Eckert, dentre outras autoridades. Após a entrega, o trânsito de veículos leves e de carga foi liberado na nova estrutura.A ponte da ERS-130 possui 172 metros de extensão — 51 metros a mais e cinco metros mais alta que a antiga ponte. O custo total da obra foi de R$ 22,3 milhões. A ponte sofreu, por duas vezes, com atrasos na entrega. Inicialmente prevista para dezembro, a entrega foi postergada para o final de março. No entanto, sem a pavimentação e a sinalização, a EGR realizou a entrega nesta quinta-feira, depois de ter liberado a estrutura provisoriamente no fim de semana.Durante a cerimônia, o governador Eduardo Leite celebrou a jornada de construção, com a estruturação de um projeto complexo de uma ponte maior e mais alta do que a antiga, que estava no mesmo local. "Devolvemos a esperança e a expectativa do futuro para quem mora aqui e reconectamos o Vale e o Estado. Não há enxurrada que abale a força, a coragem e a ousadia do povo gaúcho. Superamos esta etapa e vamos celebrar para ter forças para seguir com a reconstrução do nosso Estado", destacou o governador.A ponte da ERS-130 foi levada pelas águas em 2 de maio de 2024, dia do pico da enchente. Após a queda da ponte, a EGR mobilizou as estruturas internas, publicou o edital e assinou a ordem de início, realizando os levantamentos topográficos, coleta de amostras de solo, perfil geológico e hidrológico. A vistoria para início das fundações da nova ponte foi em 2 de setembro. Após sete meses de obras, a nova ponte foi entregue.