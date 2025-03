EGR confirma entrega de ponte entre Lajeado e Arroio do Meio para o dia 29

serão finalizadas até o dia 29 março. Esta é a promessa da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). A ponte do Rio Forqueta, que liga as partes alta e baixa do Vale do Taquari, foi destruída em maio de 2024, durante a enchente que atingiu as cidades, e prejudicou a rota dos motoristas que dependiam da via. A previsão é que as obras sejam finalizadas ainda este mês, As obras da ponte da ERS-130, entre as cidades de Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari,. Esta é a promessa da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). A ponte do Rio Forqueta, que liga as partes alta e baixa do Vale do Taquari, foi destruída em maio de 2024, durante a enchente que atingiu as cidades, e prejudicou a rota dos motoristas que dependiam da via. A previsão é que as obras sejam finalizadas ainda este mês, a fim de restabelecer a logística entre as cidades

Inicialmente, as obras, de caráter emergencial, deveriam iniciar no mês de junho e estavam previstas para serem entregues no fim do ano passado. Porém, Luís Fernando Vanacôr, diretor-presidente da EGR, explica que a liberação da via não ocorreu na data estipulada devido às fortes chuvas, atrapalhando a elaboração do projeto. "Praticamente perdemos 60 dias nesse início, concluindo o último levantamento somente em 14 de agosto", explica. Depois, a previsão de entrega seria no final de 2024, postergado novamente pela autarquia. Agora, ele garante que o prazo será respeitado.

A estrutura, erguida pela EGR (a autarquia responsável pela administração das estradas do Rio Grande do Sul), facilita a logística na região, reduzindo o tempo de deslocamento entre os municípios. Dentre as principais melhorias da via estão a construção de 10 pilares que darão sustentação aos 172 metros da nova estrutura, que anteriormente tinha 121 metros de extensão. Ao todo, são cinco blocos de fundação com pilares e dois sem, todos construídos em concreto armado.

De acordo com a estimativa inicial, a ampliação da ponte seria em 29 metros, atingindo a extensão total de 150 metros. Posteriormente aos estudos topográficos e hidrológicos, analisou-se que era necessário elevar o nível da pista de rolamento em cinco metros. "Em relação à superfície da ponte de nível antigo, foi elevada em cinco metros de altura e também conduziu a uma extensão maior em função dos estudos, conduzindo também a um aumento de 22 metros, passando a ponte de 150 metros, que era a contratação, para 172 metros", explica.

O diretor-presidente disse que a conclusão do projeto deu-se em 28 de agosto, mas devido às previsões de enchentes em setembro - assim como ocorreu em 2023 no mesmo período - ele aguardou a confirmação das possíveis cheias para começar as obras. As fundações, que ficam dentro do leito do rio, iniciaram-se em 18 de setembro, o que afetou a previsão de entrega da ponte. Somente em 28 de novembro efetivamente iniciaram as obras.

Atualmente, a ponte está na etapa de montagem. Ainda faltam serem concluídas algumas obras, como a pavimentação do aterro feito na rodovia nos dois lados da ponte. Apesar da EGR confirmar que as obras devem ficar prontas dentro do prazo, ainda não há uma definição de liberação do trânsito, mas a expectativa, segundo Vanacôr, é de que a via seja liberada logo em seguida à finalização das intervenções.

Atualmente, os motoristas que querem trafegar entre Lajeado e Arroio do Meio precisa usar uma rota provisória. Uma ponte erguida pelo Exército e uma estiva, estrutura molhada construída sobre o rio, ajudam no o trânsito na região, enquanto a ponte permanente não fica pronta.