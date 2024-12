Lajeado e Arroio do Meio sofrem com problemas logísticos

As cidades de Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari, seguem com problemas para se conectarem sete meses após a maior enchente da história da região. Com o atraso na entrega da nova ponte na ERS-130 - a EGR adiou o prazo, previsto para dezembro, para março, as prefeituras solicitaram que a Ponte do Exército, localizada em Forqueta Baixa, que seria fechada no dia 1 de janeiro, fosse mantida. Na semana passada, o prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel e o secretário da Fazenda e coordenador da Defesa Civil, Valdecir Crecencio, estiveram com o coordenador da Defesa Civil de Lajeado, tenente coronel Maya, para tratar a temática. As duas prefeituras selaram um acordo para manutenção da estrutura e irão realizar obras para melhorar o acesso.