Trânsito é liberado parcialmente em ponte entre Lajeado e Arroio do Meio

Após obras no acesso à ponte construída pelo Exército Brasileiro, que liga Lajeado a Arroio do Meio, a prefeitura de Lajeado liberou parcialmente o trânsito de veículos no lado de responsabilidade do município. O trabalho de alargamento e adequações para o trânsito de veículos pesados segue na rua Romeu Júlio Scherer, via que dá acesso à ponte. A ponte sobre o rio Forqueta é alternativa para cargas pesadas realizarem a travessia entre os municípios e foi entregue na semana passada

O Exército Brasileiro, por meio 3º Batalhão de Engenharia de Combate, finalizou a estrutura metálica de 60 metros de comprimento sobre o rio Forqueta na última semana. A ponte tem capacidade para suportar veículos com até 80 toneladas. Conforme o Departamento de Trânsito de Lajeado, pelo lado de Lajeado, ainda não está liberado o tráfego de caminhões bitrem e carretas. Porém, se estes veículos acessarem pelo sentido Arroio do Meio-Lajeado, eles não serão impedidos de trafegar.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da cidade segue trabalhando em adequações e melhorias no acesso à ponte. A estrada não pavimentada, inicialmente, tinha apenas uma via e está sendo alargada em 12 metros em diversos pontos nos cerca de dois quilômetros de extensão.

O local já recebe trânsito de veículos pesados. Assim, a via necessita de revestimento com material de sustentação adequado, com base de pedra e revestimento com material em brita. Para amenizar a poeira, equipes molham a estrada duas vezes por dia. Conforme o coordenador de Serviços Urbanos, Cassiano Jung, o trabalho no local será constante para reparos e melhorias pontuais.