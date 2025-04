Dnit acena com novas medidas para a BR-116, na Serra Gaúcha

O prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Carlos Michaelsen, e o vice-prefeito, Alexandre da Silva, realizaram uma reunião com o superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Rio Grande do Sul, Hiratan Pinheiro da Silva. A reunião, que aconteceu na sede do Dnit em Porto Alegre, teve como objetivo reivindicar agilidade nas obras da BR-116, no trecho entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul.

Na reunião, a prefeitura conseguiu a liberação de um operador com bandeirinha nos dois primeiros finais de semana de abril, dias 5 e 6 e 12 e 13, e também no feriadão da Páscoa, de 18 a 21 de abril, das 8h às 19h. A autarquia federal se comprometeu a agilizar as obras no trecho antes do feriadão, concluindo a pavimentação e diminuindo o tempo de espera no semáforo. A expectativa é de que, com essas medidas, os congestionamentos sejam reduzidos e o fluxo de veículos ocorra de forma mais eficiente.

Para o prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Carlos Michaelsen, a reunião foi produtiva e representa um avanço importante para minimizar os transtornos enfrentados pelos motoristas que trafegam pela BR-116. "Estamos confiantes de que conseguiremos reduzir os impactos das obras e oferecer mais segurança e conforto aos turistas e moradores da região", afirmou o prefeito. Michaelsen também destacou que a prefeitura continuará atuando para garantir que as melhorias sejam implementadas de forma eficiente e dentro dos prazos estabelecidos.

Esse é mais um ato de lideranças da região para acelerar as obras na rodovia federal. Em março, um movimento, chamado "Agiliza BR-116" foi criado para pressionar o Dnit sobre o trecho. A previsão de conclusão é para 2026.