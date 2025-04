Congestionamento na BR-116, em Canoas, é tema de reunião

Após transtornos causados ao trânsito na avenida Getúlio Vargas e arredores da BR-116, por conta das obras sob o viaduto da Metrovel, o prefeito de Canoas, Airton Souza, se reuniu, com engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O objetivo foi definir soluções que amenizem eventuais problemas na região, como o estreitamento de faixas na via e o não funcionamento de dez semáforos no entorno da intervenção, de responsabilidade do órgão federal.