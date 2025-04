Mais de 700 CRLVs aguardam motoristas em Caxias do Sul

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul confirmou que existem mais de 700 documentos de registro e licenciamento veicular (CRLV) abandonados pelos condutores na Seção de Expediente e Distribuição de Mobilidade da pasta. Os documentos, em sua maioria, foram retidos pela Fiscalização de Trânsito durante operações de fiscalização. O CRLV mais antigo que os servidores têm arquivado é de 2012. Entre 2012 e 2019, são 320 documentos retidos. Desde 2020, o número ampliou para 410, totalizando 730 documentos abandonados até hoje.

Ao ser retido pelo fiscal de trânsito, o documento é cadastrado junto ao sistema do Detran e fica com restrições no veículo. Alguns dos veículos também têm débitos atrasados, além da retenção veicular no sistema. Uma ocorrência que já aconteceu algumas vezes é de condutores que quitaram as taxas de licenciamento veicular acreditando que o débito estaria regularizado. Contudo, sem que haja uma impressão do CRLV atualizado, o veículo não estará licenciado e poderá ser autuado e removido aos depósitos credenciados do DetranRS em caso de abordagem.

A pasta de Trânsito explica que a retenção do CRLV é uma medida administrativa que evita a remoção dos veículos ao depósito. Após a retenção da documentação, o condutor tem três dias úteis para retornar à Secretaria com o veículo autuado para vistoria dos fiscais.

Caso o veículo seja liberado na avaliação, o CRLV é devolvido ao condutor e a restrição é excluída do sistema. A pasta alerta que a falta da vistoria para liberar a restrição é um fator que impede o licenciamento. O grande número de documentos abandonados é um indicador do número de veículos que podem estar trafegando sem o licenciamento veicular. A secretaria emitiu uma convocação aos condutores que tiveram o CRLV retido pela Fiscalização de Trânsito para que compareçam para regularização da situação.