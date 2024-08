Ponte entre Lajeado e Arroio do Meio deve ser liberada na quarta-feira

A ponte metálica, construída provisoriamente para restabelecer a ligação entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari, deve ser inaugurada na quarta-feira (7). Nesta terça-feira (6) devem ser feitas a instalação das sinalizações e dos semáforos no local. Após isso, o Exército Brasileiro, por meio do 3° Batalhão de Engenharia de Combate, que iniciou a montagem da estrutura sobre o rio Forqueta no final de julho, fará a vistoria para possível liberação da via de acesso.

A nova estrutura metálica ficará instalada no local de forma provisória, até que seja concluída a obra da ponte sobre o Rio Forqueta na ERS-130, que ruiu na enchente de maio e cuja conclusão está prevista para dezembro. Com 60 metros de comprimento, a passagem terá mão única, que será monitorada, também por militares 24 horas por dia. A travessia terá capacidade para suportar até 80 toneladas e servirá, também, para o trafego de veículo leves e pesados, como, carros, caminhões, ônibus, ambulâncias, nos primeiros 15 dias. Posteriormente, a decisão sobre a manutenção da acesso a automóveis leves será reavaliada. Atualmente, eles podem utilizar a Ponte de Ferro, que foi reconstruída após a enchente de maio.

Além disso, transportes acima de 80 toneladas serão monitorados. "Automóveis com pesos muito elevados serão encaminhados um a um para a passagem na ponte, pois ela tem um limite de 80 toneladas", aborda o coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado, Vinícius Renner.

Até o momento, por não poderem utilizar a Ponte de Ferro, os veículos pesados têm utilizado como rota o deslocamento até Estrela pela BR-386, acessando a ERS-129 e seguindo em direção à Colinas e depois passando por Roca Sales pela mesma ERS-129 para chegar à região alta do Vale do Taquari. Com essa mudança, houve um aumento de 50 quilômetros no trajeto entre as cidades.

Enquanto o Exército opera as finalizações da estrutura, a prefeitura de Lajeado segue trabalhando na melhoria do acesso ao local da ponte, que ocorre pela rua Romeu Júlio Scherer. Em Arroio do Meio, o acesso à futura ponte se dá pela Estrada Linha Umbú à Forqueta Baixa.

Lajeado investiu mais de R$ 200 mil na obra, e o município de Arroio do Meio ficou responsável pelo acesso do outro lado do Forqueta. A nova travessia será responsável pelo escoamento da produção de produtos e mercadoria, entre eles, a produção de grãos, suínos, aves, leite e o abastecimento de medicamentos e alimentos, não só dos dois municípios, mas também de toda a região do Vale do Taquari.