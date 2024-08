Caxias do Sul e Nova Petrópolis requisitam materiais ao DNIT

pedindo autorização para utilizar o material que seria para a construção da ponte provisória, na BR-116, sobre o Rio Caí. O projeto foi cancelado pelo governo federal no mês passado A prefeitura de Caxias do Sul encaminhou, na sexta-feira (2), um ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na BR-116, sobre o Rio Caí.. A prefeitura de Nova Petrópolis fará o mesmo em relação ao rachão na margem do rio naquela cidade. Uma quantidade significativa de rachão (espécie de brita de pedras grandes) está no local.

As prefeituras da região, junto com a iniciativa privada, assumiram a construção da ponte provisória e o rachão será utilizado na obra. Além disso, os municípios que estiveram reunidos para buscar essa solução emergencial vão contribuir com horas/máquina para que os trabalhos sejam executados. No caso de Caxias, serão R$ 300 mil de horas/máquina. Ainda há a necessidade de investimento de R$ 1,5 milhão para asfalto e outros insumos, que será feito pelos empresários do setor privados envolvidos.

"Estamos trabalhando juntos para viabilizar a colocação das galerias. Nós vamos trabalhar na questão das cabeceiras dos dois lados, acredito que nesta semana a gente tenha uma definição (do DNIT sobre o rachão), mas o objetivo do grupo é restabelecer essa ligação aí, mesmo que numa ponte baixa, mas que se tenha a condição de restabelecer o tráfego entre essas duas regiões", pontua Adiló Didomenico, prefeito de Caxias do Sul.

O DNIT já trabalha no local na construção da ponte permanente O município também ficou responsável por verificar a questão ambiental da obra. A mesma não terá impedimentos nesse sentido.sobre o Rio Caí, que tem prazo mais longo de conclusão, com previsão de entrega para dezembro.