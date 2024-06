Assinado o contrato para a nova ponte na BR-116 sobre o Rio Caí

Foram autorizadas, nesta terça-feira (4), as obras emergenciais de construção da nova ponte sobre o Rio Caí, no km 174 da BR-116, na divisa de Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Assinaram a autorização o ministro dos Transportes, Renan Filho, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, e o superintendente da autarquia no Rio Grande do Sul, Hiratan Pinheiro da Silva. A nova travessia vai substituir a ponte de colapsou em decorrência das chuvas e enchentes que atingem o estado há mais de um mês e dificulta o acesso às cidades como Nova Petrópolis, Gramado e Canela.

A ordem do início dos serviços foi dada durante vistoria da comitiva do Ministério dos Transportes às rodovias da Serra Gaúcha danificadas afetadas pelas condições climáticas adversas. A obra tem prazo de execução de 480 dias e os serviços iniciam pela elaboração dos projetos de engenharia e demolição da estrutura antiga, já que a nova ponte será erguida no mesmo local.

A nova travessia terá características diferentes da estrutura que colapsou, sendo mais comprida e com acostamentos. De acordo com o anteprojeto, a ponte deve ter 180 metros de extensão, largura de 13 metros. A ponte será cerca de um metro mais alta, já prevendo a última cheia. Os dados estão no da construção da ponte anteprojeto, podendo sofrer alterações no projeto final a ser desenvolvido pela empresa contratada.

Em paralelo, as equipes do Dnit estão finalizando os trabalhos nas margens do Rio Caí para a instalação uma ponte metálica, que servirá de passagem até que a nova ponte seja concluída. A previsão é de que a instalação seja iniciada nos próximos dias pelo Exército Brasileiro.

Os trabalhos dependem de condições climáticas favoráveis para serem executados dentro do cronograma estimado. Com este serviço emergencial, a autarquia restabelece a trafegabilidade do último ponto da rodovia que está totalmente bloqueado há mais de um mês. Estas estruturas podem transpor vãos de no máximo 60 metros. Essa etapa deve iniciar na segunda quinzena de junho, com expectativa de liberar o tráfego até o final do mês.