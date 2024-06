Veja como estão os acessos para as cidades de Gramado e Canela

Um dos destinos mais procurados pelos turistas é Gramado e Canela, que sofrem com os impactos da diminuição no fluxo, sobretudo, por conta do fechamento do Aeroporto Salgado Filho, que deve perdurar até dezembro Os meses de junho e julho são considerados de alta temporada na região. Após as enchentes terem causado uma série de bloqueios nas rodovias estaduais e federais do Rio Grande do Sul, alguns trechos já começam a ser liberados., que sofrem com os impactos da diminuição no fluxo, sobretudo, por conta do fechamento do Aeroporto Salgado Filho,, conforme previsão da Fraport.

as saídas da Capital estão liberadas Para quem deseja sair de Porto Alegre e ir em direção à Serra gaúcha,, tanto pela Rodoviária, via Castelo Branco e freeway (BR-290), pela avenida Assis Brasil, na altura da Fiergs, e pelo aeroporto, na avenida Zaida Jarros.

A partir daí, os turistas têm três opções para chegar em Gramado e Canela. A primeira via BR-116, por Canoas, seguindo pela rodovia até Nova Petrópolis e, após isso, acessando a ERS-235. Alguns trechos da rodovia federal, em Novo Hamburgo e Ivoti, passam por manutenção.

A segunda alternativa é, também, pela BR-116, mas acessando a ERS-239 na altura de Estância Velha em direção a Taquara. Ao chegar na cidade, o motorista pode pegar a ERS-115. No entanto, alguns trechos entre Três Coroas e Gramado estão sinalizados por conta de obras que ainda estão sendo feitas, mas com sinalização no local e trânsito liberado.

A terceira opção é saindo de Porto Alegre pela avenida Assis Brasil. Neste caso, o motorista pode optar por entrar em Cachoeirinha e pegar a ERS-020 até Taquara e, posteriormente, a ERS-115. Ou, entrar na freeway, ingressar na ERS-118 em direção a Gravataí e, posteriormente, entrar na ERS-020, seguindo o mesmo trajeto.

é possível ir de ônibus, saindo o terminal da avenida Antônio de Carvalho Ainda, saindo o. A empresa Citral disponibilizou horários em quatro ônibus: 7h30, 12h30, 15h e 17h. Os valores iniciam em R$ 52,80.

Para quem chega na Base Aérea de Canoas

através da Base Aérea de Canoas as locadoras de carros estão com receptivos no local para atender as reservas no desembarque, que ocorre no ParkShopping Canoas. Os turistas que chegam ao Rio Grande do Sultem algumas opções para ir até Gramado e Canela. Além do táxi e transportes por aplicativos,para atender as reservas no desembarque, que ocorre no

Além disso, a Citral tem dois horários diários de ônibus em direção à Serra. As saídas ocorrem às 11h, com previsão de chegada às 13h10, e depois às 15h, com desembarque em Gramado às 17h10. Os valores iniciam em R$ 71,75.

Para quem quiser fazer a viagem de Gramado para o ParkShopping Canoas, os horários de saída são 6h15 e 10h30. As passagens podem ser compradas de forma antecipada no site da empresa (citral.tur.br).

Para quem vem de outras cidades da Serra

Os motoristas que saem de Caxias do Sul, seja via cidade ou pelo Aeroporto Hugo Cantergiani precisam fazer alguns desvios. Há duas possibilidades: a primeira é sair da cidade pela BR-116 em direção à Rota do Sol (RSC-453) até a localidade de Lajeado Grande. Lá, o motorista deve ingressar na ERS-476 para Canela.

Outra possibilidade é descer pela ERS-122 até a cidade de Feliz, no Vale do Caí. A partir disso, a melhor opção é ingressar na localidade de Linha Nova até a BR-116, na altura de Picada Café. O trecho da rodovia federal mais utilizado, que abreviaria o trecho, está totalmente bloqueado no km 181, próximo de Nova Petrópolis

Por São Francisco de Paula, cujo acesso pode ser feito pela ERS-020, não há restrições.