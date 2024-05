Canela pede ao governo federal ajuda para retomar o turismo

apresentar as principais necessidades da cidade após o evento climático que afetou todo o estado. O prefeito de Canela, Constantino Orsolin, acompanhado do secretário de Turismo, Gilmar Ferreira, destacou durante a reunião os principais problemas enfrentados pela cidade no ramo turístico. Um dos problemas mais urgentes são as barreiras que desmoronaram, bloqueando o fluxo de veículos na região. Além disso, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, que está alagado Representantes de Canela participaram de uma reunião virtual com o ministro do Turismo, Celso Sabino, com o objetivo deapós o evento climático que afetou todo o estado. O prefeito de Canela, Constantino Orsolin, acompanhado do secretário de Turismo, Gilmar Ferreira, destacou durante a reunião os principais problemas enfrentados pela cidade no ramo turístico., bloqueando o fluxo de veículos na região. Além disso, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre,, afeto o acesso à região.

Orsolin ressaltou a importância da reconstrução das barreiras e a recuperação do aeroporto para a retomada do turismo na região. "Precisamos do apoio do governo federal para superar os impactos desse evento climático e garantir a segurança e mobilidade em nossa cidade", afirmou o prefeito.

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Canela, em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo, promoveu uma reunião com empresários do ramo na cidade. O objetivo foi discutir as melhores estratégias para a retomada do turismo na região d Durante o encontro, foram debatidos diversos pontos, incluindo possíveis datas para a reabertura dos parques turísticos, campanhas publicitárias para atrair visitantes, questões trabalhistas relacionadas ao setor e medidas para a reconstrução da imagem turística de Canela.