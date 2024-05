Dmae trabalha na Estação Anchieta para drenar aeroporto de Porto Alegre

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) trabalha para recuperar a casa de bombas, no bairro Anchieta, para “drenar boa parte da água do entorno do aeroporto” de Porto Alegre. Ainda não há, no entanto, previsão sobre a melhora das condições do local, muito impactado pela enchente.

A assessoria de imprensa do Dmae confirmou a informação de que algumas bombas foram emprestadas para agilizar o processo. Muitos parceiros teriam entrado em contato com o departamento. “São bombas para drenar as estações de bombeamento de águas pluviais (EBAPS) que estão inundadas”, informa.



Nesta terça-feira (14), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou a suspensão imediata da venda de passagens aéreas para voos com origem e destino no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Não há prazo de quando a comercialização poderá ser retomada, indicando que a situação do complexo, inundado e fechado desde 3 de maio, é grave.