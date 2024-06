Saídas de Porto Alegre para Litoral e interior do Estado estão todas liberadas

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) liberou neste sábado (1), o trânsito nas duas saídas de Porto Alegre que ainda estavam bloqueadas devido ao acúmulo de água. Os motoristas já podem acessar a avenida Castelo Branco pela rua Ramiro Barcelos. A última saída da cidade, que é pela Zaida Jarros para a BR-116 e Free Way, foi liberada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, a Capital conta com 19 ocorrências em aberto, sendo 12 de bloqueio total por acúmulo de água. Ele reforça que, mesmo com as liberações, é necessário que os motoristas tenham cuidado, pois ainda há pontos em que há o trabalho de limpeza e um pouco de água na via. Também o trânsito para acesso local na avenida Voluntários da Pátria, entre a rua da Conceição e a avenida Sertório foi liberado. Na entrada da cidade, segue o bloqueio no ingresso via Sarandi pela Assis Brasil devido a trechos com acúmulo de água, destaca a EPTC. Para esses motoristas, a recomendação é acessar Porto Alegre pela Freeway e pegar o Corredor Humanitário na região central ou via BR-116 pelo aeroporto. No sentido bairro-Centro, os motoristas que passam pelo Túnel da Conceição poderão acessar o Largo Vespasiano Júlio Veppo e entrar na avenida Castelo Branco. A saída pelo corredor humanitário pode ser feita também via avenida Farrapos. No sentido inverso, o condutor pode usar a Castelo Branco e acessar o Túnel da Conceição via corredor humanitário. Outra opção de saída para a Castelo Branco é acessando a Ramiro Barcelos. Na Região Norte, a avenida Assis Brasil está liberada no sentido Capital-interior. Para os motoristas acessarem a Freeway, foi criado o corredor próximo ao número 8.703, na altura do posto Garoupa. Motoristas que queiram acessar a Freeway a partir desta via devem pegar a faixa da direita, usando o corredor humanitário. Já aqueles os querem seguir para o município de Canoas, retornar a Porto Alegre ou pegar a ponte de Cachoeirinha devem acessar a esquerda do corredor humanitário.Para acessar a avenida Ernesto Neugebauer (Zona Norte) a caminho para a Freeway, o recomendado é usar a Terceira Perimetral e, após, entrar pela rua Dona Teodora. Para quem for se dirigir à BR-448, o caminho é pela Terceira Perimetral, passando pela rua Souza Reis, em seguida pelo Viaduto Leonel Brizola, acessando, em seguida, a rua Dona Teodora à direita pela avenida AJ. Renner. Já os motoristas que chegam em Porto Alegre pela BR-290 (sentido litoral-Capital) podem utilizar um retorno emergencial que foi criado no Km 98 após o vão móvel para permitir o acesso à avenida Sertório. Através dessa entrada, podem acessar a Zona Norte seguindo pela Sertório ou pela Terceira Perimetral para adentrar nas demais áreas da cidade. Na Região Leste, o acesso pela RS 118 deve ser feito por Alvorada e pela avenida Baltazar de Oliveira Garcia. O caminho para a RS-040 pode ser feito por Viamão e avenida Bento Gonçalves.