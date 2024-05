Sem Salgado Filho, Latam faz primeiros voos na Base Aérea de Canoas

Depois de 24 dias sem o barulho das turbinas de um jato Airbus A320, o entorno de Porto Alegre voltou a "ouvir" uma aeronave do modelo operar no céu da região nesta segunda-feira (27). Por volta das 8h, o avião da Latam com passageiros pousou ma Base Aérea de Canoas (Baco), que serve agora de alternativa de hub aéreo ante o fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Capital.

LEIA MAIS: Base Aérea de Canoas começa a ter voos comerciais no dia 27 de maio

O Salgado Filho está sem operar por tempo indeterminado devido às cheias. A situação levou à suspensão de viagens nacionais e internacionais. O fluxo médio, antes do impacto climático, no complexo aeroportuário porto-alegrense chegou a 150 voos diários. Na Baco, até agora, estão confirmados 70 voos por semana das três principais companhias aérea que atuam na malha nacional.

O embarque e despacho de bagagens são feito no terminal temporário montado no ParkShopping Canoas, a quase quatro quilômetros da base aérea. Passageiros precisam chegar três horas antes da partida do voo. O check-in é encerrado uma hora e meia antes do horário do voo, alertam a concessionária Fraport Brasil e as aéreas.

A Latam estreou o "aeroporto temporário". São dois voos diários, ligando Canoas ao Aeroporto de Congonhas, primeiro a aterrissar e a decolar pela manhã, e Guarulhos, à tarde. Azul e Gol começam a operar a partir de 1 de junho, com dois voos diários do Estado a São Paulo.

Segundo a aérea, 173 passageiros estavam no vooLA9210 que partiu de São Paulo às 6h40min e teve duração de uma hora e 20 minutos. A aérea prevê, até agora, 24 pousos e decolagens comerciais por semana em Canoas.

A companhia informou ainda programou 282 voos extras para atender o Rio Grande do Sul em junho. "A medida foi tomada para manter Porto Alegre e sua Região Metropolitana conectadas com o restante do Brasil. Na conta total do fluxo, a Latam considera 102 voos na Baco, 120 voos extras entre São Paulo/Guarulhos e Florianópolis e 60 extras entre São Paulo/Guarulhos e Caxias do Sul.

"O primeiro voo funcionou na recepção e nos procedimentos de embarque e bagagem dos passageiros e segurança. Deu tudo certo, como a gente havia projetado", avaliou o gerente de marketing da Fraport Brasil, Rafael Guerra: "Há pequenos ajustes no deslocamento, que é feito entre o shopping e a base". Guerra reforça a orientação para que as pessoas que vão embarcar cheguem bem antes do voo.

O Salgado Filho fechou na noite de sexta-feira (3) devido à entrada e elevação de água na pista. A concessionária do complexo espera que a inundação estanque para avaliar a condição da pista e também do terminal de passageiros. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu a vends de passages por aérea por prazo indeterminado.

A Fraport também encaminhou, na semana passada à Anac, pedido de avaliação do atual contrato, em busca de equilíbrio econômico-financeiro, devido aos prejuízos e gastos não previstos e esperados para restaurar a operação. A agência disse a análise envolve "questão securitária relacionada ao sinistro observado, os prejuízos causados pelas enchentes e os custos de reconstrução do aeroporto".