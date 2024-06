EGR conclui a construção de desvio emergencial na ERS-129, em Muçum

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) concluiu, nesta terça-feira (04/6), a construção do desvio emergencial no quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum. A obra foi necessária em função do desmoronamento de 100 metros da estrada, ocorrido devido às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

A passagem provisória foi finalizada após 12 dias de trabalho das equipes da EGR Visando à segurança dos usuários - conforme orientação dos técnicos - inicialmente, o desvio provisório está disponível apenas para automóveis, vans, ambulâncias e caminhões com peso máximo de seis toneladas. A EGR alerta que o trecho funciona no sistema pare e siga, devido às dimensões reduzidas da via alternativa.

Está agendado para esta quinta-feira (6) a disputa pública do edital eletrônico publicado no dia 29 de maio para contratação de empresa que fará a execução da reconstrução do quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum. A previsão de conclusão da obra é de dois meses. A medida emergencial integra o plano de ação para a recuperação da ponte e rodovias afetadas.