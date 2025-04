Samae vai anunciar pacote de R$ 80 milhões em obras em Caxias

O maior pacote de investimentos da história de Caxias do Sul será apresentado à comunidade na noite da próxima quinta-feira (10). Na ocasião, o prefeito Adiló Didomenico, junto com o diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul, João Uez e integrantes da prefeitura anunciarão R$ 80 milhões em obras de drenagem, esgoto e saneamento em pelo menos 35 bairros.

O evento ocorrerá às 19h15 no clube Velho Fogo de Chão. As primeiras informações foram apresentadas na manhã desta sexta-feira (4) para os vereadores da base de governo, durante reunião no Salão Nobre do Centro Administrativo. Na ocasião, o prefeito destacou a necessidade do investimento. "Toda marcha começa pelo primeiro passo. Alguém precisa fazer essas obras para a cidade", sentenciou Adiló.

O diretor-presidente do Samae fez questão de citar o incentivo do ex-secretário de Obras e seu vice-presidente, Norberto Soletti, também presente no encontro, para que a autarquia fizesse o aporte para melhorar a infraestrutura da cidade. "As obras que vamos anunciar, custeadas com dinheiro do caixa do Samae, solucionarão cerca de 90% dos alagamentos em Caxias do Sul, além de eliminar em 95% as demandas da Secretaria de Obras, deixando a pasta apta a atuar em outras frentes", explicou Uez.

As ações serão divididas em três pacotes, com licitações distintas e previsão da primeira ser aberta até o fim de maio. O projeto de lei será encaminhado ao Legislativo nos próximos dias para apreciação dos vereadores.

Os bairros que serão contemplados: Forqueta, Desvio Rizzo, Charqueadas, Esplanada, Kayser, Rio Branco, Floresta, Medianeira, Cinquentenário, Marechal Floriano, São Leopoldo, Salgado Filho, Panazzolo, Cristo Redentor, Bela Vista, Planalto, São Victor Cohab, Galópolis, Cruzeiro, Centro, Madureira, Pio X, Santa Catarina, Nossa Senhora da Saúde, São José, Pioneiro, Pôr do Sol, Fátima, Centenário, Santa Fé, Sagrada Família, De Lazzer, São Cristóvão, Jardim Eldorado e Ana Rech.